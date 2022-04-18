Зачем Николай Второй отрекся от престола

В 1917 году император Николай подписал акт об отречении от престола за себя и своего сына Алексия в пользу брата – великого князя Михаила Александровича. Но брат от престола отказался тоже, это завершило этап монархии в России. "Рамблер" расскажет, почему Николай решился на этот шаг.

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Конец правления Николая сопряжен с Февральской революцией и бунта, а также инициативой создания Временного правительства и совета рабочих и солдатских депутатов. Фактически власть перешла к этим двум учреждениям, а отречение от престола стало результатом, а не причиной тех событий.

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Революция в то время охватила Москву и Кронштадт – это были центры, где находились гарнизоны, вооруженные силы. Вариантов выхода из этой ситуации было несколько. Самое очевидное – подавление этих революционных центров с помощью войск. Однако тогда пришлось бы снимать войска с фронта во время войны, то есть этот вариант отпадает сразу. Более того, необходимо быть уверенным в армии, но уже тогда настроения среди военных были неоднозначными.

Отречься от престола в пользу сына Алексея под регентством младшего брата Михаила предложил председатель Государственной Думы Михаил Родзянко, так как «ненависть к династии дошла до крайних пределов». То есть решил пойти по третьему пути.

Сначала Николай пытался отсрочить решение вопроса и отказаться от отречения, но когда понял, что об этом его просит высшее командование страны, вынужден был согласиться. Однако такое решение означало разлуку с единственным сыном, который был смертельно болен гемофилией.

Поэтому царь отрекся за себя и за сына, что нарушало все законы Российской империи. Так власть Великому князю Михаилу Александровичу. Многие историки называют главным недостатком Николая его о стремление быть хорошим отцом и желание как можно дольше сберечь жизнь больного ребенка.

Однако Михаил отказался от престола, потому что был не готов к такого рода ответственности. Большинство членов Временного правительства убеждали Михаила, что его вступление на престол будет более легитимным, если его поддержит всенародное собрания. Будущему монарху была необходима поддержка народа, и он это понимал.

Однако характер Михаила был таков, что он не хотел вступать на престол путем насилия. Но, став монархом, ему бы пришлось обозначить свою позицию по отношению к Совету рабочих и солдатских депутатов. А она тогда пользовалась поддержкой населения. Поэтому подавлять ее силой, было дл Михаила неприемлемо.