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1 час назад

Названы самые популярные у россиян соцсети и мессенджеры

Lenta.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал самые популярные у жителей России мессенджеры и соцсети. Информация об этом появилась на сайте организации.

Названы самые популярные у россиян соцсети и мессенджеры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В топ-пять наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день входят WhatsApp (87 процентов), YouTube (75 процентов), "ВКонтакте" (62 процента), Telegram (55 процентов) и "Одноклассники" (42 процента)», — сообщили во ВЦИОМ.

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Лидером по количеству ежедневных пользователей стал WhatsApp. Мессенджер посещают практически каждый день 67 процентов опрошенных. На втором месте оказался YouTube с показателем 43 процента, на третьей позиции — «ВКонтакте» с результатом 35 процентов. Уточняется, что ежедневная аудитория «ВКонтакте» за полгода выросла на пять процентов. Мессенджер Telegram также показал прирост в этой категории, он составил 13 процентов.

Вместе с тем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) стал менее популярен у россиян. Его ежедневная аудитория за полгода сократилась на 24 процента.

«Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) опустился с четвертой строчки [рейтинга] на восьмую, уступив свое место Telegram», — говорится в итогах опроса ВЦИОМ.

Ранее специалисты платформы по работе с блогерами Perfluence назвали самую популярную у российских инфлюэнсеров социальную сеть, которой они заменили Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Такой площадкой стала «ВКонтакте».

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Также запрещены были принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Уточнялось, что за использование этих площадок в законных целях россиянам не будет грозить ответственность.

Истории,ВЦИОМ,
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