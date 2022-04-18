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51 минуту назад

Женщина четыре раза стала матерью за один год

Lenta.ru

У 45-летней американки по имени Трейси за 13 месяцев появилось на свет четверо детей. Об этом сообщает The Sun.

Женщина четыре раза стала матерью за один год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам женщины, ее старший сын, которому было 10 лет, чувствовал себя одиноко и мечтал о братике или сестренке. Тогда она решила воспользоваться услугами суррогатной матери, но в день подписания контракта обнаружила, что беременна сама. Суррогатная мать родила ей близнецов Пайпер и Пресли, а она сама — дочь, которую назвала Харлоу.

В тот же год Трейси снова забеременела. Ее последний сын появился на свет на 29-й неделе беременности и был недоношенным. Тем не менее родителям удалось позаботиться о малыше, и он вырос абсолютно здоровым.

«Это прекрасное приключение. У меня пять детей — подросток и четверо дошкольников, и мы живем в самом центре Нью-Йорка!»

— заключила женщина.

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