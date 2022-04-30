Голубиная почта: истории на грани фантастики

“Рамблер” собрал несколько историй, которые докажут, что голуби – действительно уникальные “беспилотники”.

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Вам кажется, что голуби невероятно глупы? Очень зря. Эти птицы способны собирать, запоминать и обрабатывать в крошечном мозгу огромные объемы информации. Также известно, что голуби используют сильно развитые органы чувств (например, зрение и слух), чтобы находить нужный пункт назначения. Еще эти птицы способны улавливать колебания ниже 10 Гц, что позволяет им чувствовать изменения погоды, приближение бури, а также смену направления ветра. У голубей есть “магнитный радар”, расположенный в основании клюва. Он помогает ориентироваться в пространстве.

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Единственный минус – чтобы получить почтового голубя, нужно его выдрессировать. К обучению допускаются молодые особи, которые могут уверенно летать с вожаком стаи, сообразительные и крупные. В процессе дрессировки пернатых отвозят все дальше и дальше от “базы”, а затем выпускают. Так будущие почтальоны учатся возвращаться из точки, удаленной на сотни километров от гнезда.

Еще одна хитрость заводчиков – подбор почтальону подружки. Голуби-однолюбы возвращаются в свое гнездо не только потому, что это их дом, но и потому, что их там ждут. В целом эти птицы могут работать “почтальонами” до 15-20 лет. Однако голубиная почтовая служба – недешевое удовольствие. Птицам требуется хорошее питание, условия жизни и уход.

Нельзя сказать точно, когда именно стали использовать голубей для доставки почты. По одним данным, это было распространено еще в Древнем Египте, по другим – в Древней Греции. Наибольшую популярность голубиная почта обрела во времена войн.

Сирийский эмир Нур ад-Дин Занги вел борьбу с крестоносцами. Он понимал, какую колоссальную роль может сыграть точная и своевременная информация для ведения военных действий. Эмир использовал для передачи ценных сведений голубиную почту, скупив самых сильных и крупных птиц. На территории Египта и Сирии построили сеть “голубиных башен”. Голубиная служба была налажена и существовала долго. Уже в 1249 году благодаря птицам египетский султан узнал, что французское войско захватило порт Дамиетту и сумел организовать быструю контратаку.

Крестоносцы заимствовали идею с голубиной почтой и перенесли ее на европейскую землю. Но долгое время она не была востребована и использовалась в частном порядке. Вплоть до франко-прусской войны. Когда армия прусаков в 1870 году осадила Париж, нужно было хотя бы как-то наладить связь столицы и периферии. Тогда и появился голубиный почтамт. Птиц вывезли на воздушных шарах, запомнив маршрут, они возвращались в пункт назначения с посланиями – как государственными, так и частными.

Прусская армия попыталась организовать охоту на голубей с помощью соколов. Но французы оказались хитрее: они стали крепить на хвостовое оперение птиц-почтальонов маленькие свистки, звук которых отпугивал хищника от добычи.

После войны французы установили памятник голубю в Мейо и выпустили специальное пособие по военному голубеводству. Для военно-почтовых голубей даже придумали награды.

Этих сообразительных птиц использовали не только в военных целях. Информацией обменивались биржевые брокеры. Например, банкир Ротшильд разбогател благодаря тому, что имел собственную голубиную почтовую службу на своей ферме в графстве Кент и узнал об исходе битвы при Ватерлоо на пару дней раньше своих конкурентов.

В России первую регулярную почтово-голубиную связь организовал князь Голицын в 1854 году. Со временем она расширялась. А уже в 1929 при Осоавиахиме появился центр голубиного спорта. Во времена Великой Отечественной у населения изъяли несколько тысяч птиц для “службы” на благо Красной армии и партизанских войск. Голуби выручали военных там, где было по каким-то причинам невозможно протянуть линию связи.

Иногда голуби могут помочь в бизнесе. Так один американец-фотограф снимал туристов во время спуска по горным рекам, а в офис оперативно отправлял флешки с их снимками. Сплавлявшиеся еще из лодки выйти не успевали, как для них были готовы памятные фотографии.

В 1996 году почтовые голуби переквалифицировались в “промоутеров”. Словаки разослали письма с памятными марками в честь Олимпиады, проходившей в Атланте.