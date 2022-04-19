Как древние люди заводили домашних любимцев

Недавно изученные останки с египетского кладбища домашних животных возрастом 2000 лет свидетельствуют о том, что люди издавна заботились о своих пушистых компаньонах.

Фото: Petstory Petstory

В 2011 году археологи, проводившие раскопки на свалке мусора второго века нашей эры возле древнего порта на Красном море, обнаружили останки больной раком гончей собаки, обёрнутой в самодельную циновку из пальмовых листьев. В течение следующего десятилетия команда сумела найти 585 скелетов кошек, собак, обезьян и лисиц на территории площадью около 300 квадратных метров. На многих животных были надеты ошейники, а также текстиль и гончарные изделия. Так учёные выяснили, что почти 2000 лет назад жители Береники – торгового пункта в Египте, находившегося под властью римлян, создали, возможно, самое старое в мире кладбище домашних любимцев.

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Археологи были шокированы, узнав о существовании древнего кладбища для питомцев, так как это противоречит ранее сделанным выводам о том, что люди в прошлом использовали животных лишь в практических целях.

Это не первые находки могил животных. В локациях, датированных периодом от 7000 до 27000 лет назад, в Евразии и Северной Америке археологи обнаружили захоронения собак, которые, вероятно, сопровождали охотников-собирателей. Древние египтяне мумифицировали кошек, крокодилов и других существ, чтобы поместить их в склеп вместе с умершими людьми в духовных целях. Береника является самым ранним свидетельством существования некрополя для настоящих домашних любимцев, а не животных, предназначенных для еды, работы или ритуалов.

Древние египтяне мумифицировали кошек, крокодилов и других существ

Чтобы доказать это, археолог из Вроцлавского университета Марта Осипньска и её коллеги проанализировали возраст, состояние здоровья и ритуальные принадлежности захороненных животных. В отличие от мумий, на костях питомцев отсутствовали следы преднамеренного убийства. Многие из них прожили долгую жизнь благодаря заботе людей, несмотря на то, что на костях некоторых питомцев были обнаружены следы переломов или естественных заболеваний. Останки животных также свидетельствуют о том, что, по меркам тех времён, их хорошо кормили – предположительно, рыбой или бараньей вырезкой. А учитывая наличие ошейников на животных, все признаки указывают на то, что захороненных питомцев при жизни (и после смерти) по-настоящему любили и заботились.

Жители Береники пользовались кладбищем в первом и втором веке нашей эры, когда поселение принимало купцов со всего мира. Некоторые животные, например, две найденные азиатские обезьяны макаки, вероятно, сопровождали иммигрантов, прибывших в порт.