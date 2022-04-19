Международный День Земли: история праздника

День Земли появился еще в XIX веке, его родоначальником считается американский фермер Джулиус Стерлинг Мортон. Он обратил внимание, что в Небраске, которая и так была небогата растительностью, массово вырубаются деревья. Фермер решил привлечь внимание общественности к этой проблеме и призвал людей заняться озеленением этой территории. Мортон учредил специальный приз для того, кто высадит наибольшее число деревьев. Тогда было высажено более миллиона саженцев.

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Акция набирала популярность, и в 1872 году праздник «День дерева» был учрежден на государственном уровне сенатором штата Висконсин. Праздновать его стали в день рождения Мортона, 22 апреля.

Долгое время этот день официально отмечали только на территории штата. Тем не менее, экологические акции проводились по всей стране, и в 1970 году государственный праздник «День Земли» был веден для празднования на всей территории США.

В 2009 году на генассамблеи ООН был учрежден международный праздник «День Матери-Земли». В подготовке резолюции приняли участие более 50 государств.

22 апреля во многих странах мира, в том числе в России, звучит минутный звон Колокола мира, призванный привлечь внимание людей к сохранению планеты.

В этот день проходят экологические акции, просветительские мероприятия, воспитательные акции для детей, призванные сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к природе.