Международный День Земли: история праздника

День Земли появился еще в XIX веке, его родоначальником считается американский фермер Джулиус Стерлинг Мортон. Он обратил внимание, что в Небраске, которая и так была небогата растительностью, массово вырубаются деревья. Фермер решил привлечь внимание общественности к этой проблеме и призвал людей заняться озеленением этой территории. Мортон учредил специальный приз для того, кто высадит наибольшее число деревьев. Тогда было высажено более миллиона саженцев.
Акция набирала популярность, и в 1872 году праздник «День дерева» был учрежден на государственном уровне сенатором штата Висконсин. Праздновать его стали в день рождения Мортона, 22 апреля.
Долгое время этот день официально отмечали только на территории штата. Тем не менее, экологические акции проводились по всей стране, и в 1970 году государственный праздник «День Земли» был веден для празднования на всей территории США.
В 2009 году на генассамблеи ООН был учрежден международный праздник «День Матери-Земли». В подготовке резолюции приняли участие более 50 государств.
22 апреля во многих странах мира, в том числе в России, звучит минутный звон Колокола мира, призванный привлечь внимание людей к сохранению планеты.
В этот день проходят экологические акции, просветительские мероприятия, воспитательные акции для детей, призванные сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к природе.
Кроме того, для Дня Земли традиционны выставки, конференции, научные мероприятия. Среди традиций – перекрытие автомобильного движения на наиболее оживленных городских магистралях, посадка деревьев и уборка территории.
Ранее «Прецедент» писал, как отмечать православную Пасху, публиковал денежный лунный календарь на апрель 2022 года, а также график выходных на майские праздники.