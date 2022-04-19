Немецкий «Тигр»: был ли действительно хорош этот танк

80 лет назад состоялась первая известная историкам демонстрация руководству нацистской Германии прототипов тяжёлого танка, который получит наименование Tiger (Panzerkampfwagen VI Ausf E/Panzer VI). Один опытный образец VК-4501 (H) был изготовлен компанией Henschel, другой VК 4501 (P) — Porsche.

Фото: Русская Планета Русская Планета

После доработок по итогам испытаний предпочтение было отдано VК-4501 (H). В июле эта машина была принята на вооружение, а её серийное производство развернулось на заводе Henschel в Касселе. Новейшая техника поступала в части вермахта и СС.

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Считается, что впервые Третий рейх применил «Тигр» в начале октября 1942 года под Ленинградом. Правда, дебют немецкой машины оказался неудачным. Один танк был подбит советской артиллерией, а три других остановились из-за поломки.

Однако немецкие конструкторы продолжали совершенствовать технические характеристики «Тигра», а военнослужащие осваивать новые способы его применения в бою. В итоге противник смог достичь действительно впечатляющих результатов.

Достаточно сказать, что в некоторых танковых сражениях соотношение потерь достигало 1 к 10. То есть на один подбитый «Тигр» порой приходилось 10 вышедших из строя танков союзников.

Тем не менее на Западе и в России продолжают спорить о том, насколько эффективной был танк гитлеровской Германии. Почему, имея подобное вундерваффе, Третий рейх отступал с полей сражений и не смог удержать даже собственную территорию?

Споры подчас принимают очень эмоциональный характер, особенно в отечественном экспертном сообществе. Это объясняется нежеланием части исследователей оценивать немецкий танк, оставляя за скобками негатив к нацистскому режиму и чувство гордости за советское оружие.

Нередко можно встретить мнение, что «Тигр» — это машина нашего врага и потому положительные отзывы о её возможностях являются едва ли не предательством идеалов Великой Победы.

Между тем в годы Великой Отечественной советские военачальники и инженеры скрупулёзно изучали тяжёлый танк Третьего рейха, не боясь акцентировать внимание на его сильных сторонах.

При любом идейно-политическом раскладе не должна страдать объективная научная истина. К тому же Вторая мировая война закончилась почти 80 лет назад. «Тигр» превратился в историю, к которой давно пора выработать рациональное отношение.

Миф о неуязвимости

История «Тигра» началась в конце 1930-х годов. Немецкое командование рассчитывало получить более защищённую машину массой около 30 т с мощным и дальнобойным орудием. При этом танк должен быть достаточно скоростным, иметь высокую проходимость и запас хода. Первый прототип с 75-мм пушкой создал инженерный коллектив Henschel, но работы растянулись, в том из-за изменения техзадания со стороны руководящих органов вермахта.

Незадолго до вторжения в СССР промышленники Третьего рейха получили задачу создать танк, который мог бы пробивать 100 мм брони с расстояния 1500 метров. На тот момент ни одна боевая машина не могла похвастаться подобными показателями. В среднем танки могли поражать цели с расстояния в несколько сотен метров, пробивая до 50-100 мм.

«Тигр» получил 88-мм пушку типа KwK 36, созданную на основе хорошо показавшего себя зенитного орудия Flak-18/36. Если танком управлял опытный экипаж, то он мог поражать противника на невероятных для того времени дистанциях в 1800 и более 2000 метров.

Танк отличала хорошая обзорность. Благодаря стереотрубе командир мог обнаруживать цели на дистанциях до 3 км, а с помощью перископов — до 1,5 км. Однако высокая дальность разведки и стрельбы обеспечивались только на открытой местности. В лесистой местности «Тигр» реализовывал свои технические преимущества.

Очертания башни танка немцы позаимствовали у Т-34, но при её создании применили значительно более сложные технологические решения. Огромная работа была проделана по укреплению всей конструкции танка. Не вдаваясь в технические подробности, которые несложно найти в Интернете, отметим, что уровень защищённости «Тигра» был, пожалуй, самым высоким среди танков вплоть до конца войны.

Фактически немецкую машину можно было пробить только с бортов и орудием калибра более 76 мм. При большой удаче башня «Тигра» сносилась ударом бронебойным снарядом под прямым углом. Поражалось детище Третьего рейха и в лоб, но для этого нужно было подобраться на достаточно близкое расстояние.

У Красной армии, вооружённых сил США и Великобритании существовали методички с перечислением способов вывода из строя «Тигра». Однако, учитывая колоссальные потери среди танкистов, в бой часто шли плохо обученные необстрелянные экипажи. В царящем на поле боя хаосе мало, кто мог сориентироваться в окружающей обстановке, занять наиболее выгодную огневую позицию и нанести точный удар по немецкой машине.

В горячке по «Тиграм» зачастую палили как попало, и многие снаряды просто отлетали от его корпуса и башни. К тому же Красная армия и союзники массово использовали средние танки, которые спокойно поражались «Тиграми» с расстояния более 1 км.

В итоге в войсках появились страшилки о «непобедимости» «Тигра». В наше время пропагандой идеализированного образа тяжёлого танка Третьего рейха активно занимается Голливуд, регулярно выпускающий фильмы о почти неуязвимом «железном монстре» нацистской Германии.

В реальности звание «непробиваемого» — не более чем условность. Сохранилось достаточно свидетельств того, как тяжёлые немецкие танки выводились из строя 76-мм грабинскими пушками ЗИС-3, которые немцы прозвали Ratsch-Bumm («трещотка») и экипажами Т-34/85 (модификацией легендарного танка с более мощным орудием). Естественно, поражение «Тигра» не представлялось проблемой и для более крупных советских орудий калибра 100, 122 и 152 мм.

По сохранившимся данным Третьего рейха, на Курской дуге в июле-августе 1943 года безвозвратные потери «Тигров» составили 73 единицы, а к концу года — 274 машины. Танк был весьма дорогим и трудоёмким в производстве и потому такой урон оказал существенное негативное влияние на боеспособность врага (всего Германия выпустила чуть более 1,3 тыс. этой техники).

Нереализованный потенциал

По существу, основная проблема в борьбе с «Тиграми» для Красной армии и союзников заключалась в том, чтобы подобраться к немецким машинам на допустимую дистанцию стрельбы.

В связи с этим пару слов необходимо рассказать о специфике эксплуатации «Тигра». Он массированно не применялся. По своей природе этот танк являлся ударным кулаком моторизированной группировки в составе прикрывавшей его мотопехоты, различных бронемашин и самоходных орудий. Если подразделение не имело больших потерь и слаженно действовало, то поражение «Тигра» без применения авиации становилось по-настоящему сложной задачей.

Но тот факт, что сухопутные части Красной армии часто выводили из строя немецкие танки из засад, свидетельствует о том, что разведка и боевое охранение у вермахта и СС работали не всегда нормально.

И всё же «Тигр» однозначно нельзя было назвать лёгкой добычей. Помимо высокой защищённости, у машины было определённое тактическое преимущество благодаря более эффективной организации работы экипажей. Например, командир немецкого танка исключительно выполнял функции наблюдения, переговоров по радиосвязи и управления. Как правило, он намного лучше ориентировался в обстановке, чем его противники.

Также побеждать в сражениях «Тигру» помогали такие оригинальные решения как штурвал (вместо традиционных рычагов), педаль стрельбы из пулемёта под правой ногой наводчика, относительно удобное расположение снарядов. В «салоне» было непривычно просторно, дополнительно комфорт экипажа обеспечивался электрообогревом и плавностью хода.

В любых обстоятельствах немецкая машина была грозным соперником. Однако, анализируя технические качества «Тигра», нельзя назвать его квинтэссенцией всего лучшего что было у немецкого танкостроения.

Безусловно, в машине Третьего рейха легко обнаруживается масса удачных конструктивных решений, но их часто обесценивали недоведённые до ума бензиновые двигатели типа HL-210, которые выпускала фирма Maybach. В погоне за мощностью немецкие инженеры создали ненадёжные и прожорливые силовые агрегаты, а также прихотливую полуавтоматическую коробку передач.

Военное командование было прекрасно осведомлено об этих проблемах. Например, изделия Maybach жёстко критиковал Хайнц Гудериан, который по праву признаётся одним из самых успешных танковых военачальников Второй Мировой войны. Однако на разработку более совершенных двигателей у немцев не было ни времени, ни ресурсов.

Существовал у «Тигра» и ряд других концептуальных недостатков. Танк оказался явно перетяжелённым. Его масса уверенно превышала 56 тонн. Такая махина не могла проезжать по большинству мостов и вязла в болотах.

Страдало детище Henschel и от слабой ремонтопригодности в полевых условиях. Оперативно починить танк было очень сложно — для этого требовалось специальное оборудование для демонтажа тяжёлых элементов конструкции. Если ломался двигатель, то ремонт превращался в мучение, и машину часто бросали.

Подводя итог, необходимо сказать, что лучшим танком Второй мировой войны совершенно заслуженно называется именно Т-34. Причина этого отнюдь немифического звания состоит в том, что советские конструкторы воплотили в машине оптимальное соотношение важнейших на тот момент характеристик.

Можно бесконечно говорить о слабых местах Т-34, но ориентация на универсальность, простоту управления и массовость производства обеспечила Красную армию надёжным ремонтопригодным средним танком, который мог достаточно эффективно бороться с пехотой и бронетехникой противника.