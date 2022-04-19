Как жокей с сердечным приступом выиграл гонку

В истории скачек есть множество памятных моментов. Некоторые из них слывут легендарными, другие — скандальными, а иные — совершенно странными. Об одном таком загадочном случае — читайте в статье “Рамблера”.

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Герой этой истории – Фрэнк Хейз – родился в Ирландии. Но его семья эмигрировала в Америку в 1916 году и поселилась в Бруклине (штат Нью-Йорк). Фрэнк с юных лет обожал лошадей и мечтал стать жокеем. К своей цели мальчишка решил идти постепенно: начал работать на ипподроме, выполнял в конюшне всю грязную работу. Потом дослужился до конюха. Фрэнк стал тесно работать с лошадьми, он ухаживал за ними и готовил их к скачкам.

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Одной из любимых лошадей Хейза была 7-летняя кобыла по кличке “Сладкий Поцелуй” (Sweet Kiss). Она никогда не выигрывала на скачках, но Фрэнк считал, что ее можно натренировать. Парень работал с лошадью на протяжении нескольких месяцев, пока она не стала достаточно пригодной для участия в соревнованиях. Однако ни один жокей не хотел ездить на кобыле, которая не имела рекордов. Хейзу удалось убедить своего босса позволить ему участвовать в предстоящей гонке самому, став жокеем для “Поцелуя”. Тот не стал препятствовать. Но теперь подготовиться к гонке нужно было самому Хейзу. Дело в том, что он весил 64 килограмма. Тогда считалось, что идеальный вес жокея не превышает 58 килограмм. “Лишний вес” наездника легко мог помешать лошади раскрыть весь свой потенциал.

У Фрэнка было всего две недели, чтобы привести себя в форму. Поэтому он стал бегать. Фрэнк бегал в любое свободное от работы время. И к гонке, которая должна была состояться 4 июня 1923 года в Элмонте, он похудел. Правда накануне выяснилось, что Хейз все еще несколько тяжелее, чем нужно, и амбициозный парень часами бегал трусцой и принимал диуретики. В утро скачек Фрэнк выглядел изнуренным.

Никто и не рассчитывал на то, что “Сладкий Поцелуй победит. Казалось, Хейзу тоже было наплевать на это в то утро. Но лошадь выступила так хорошо! Она опередила фаворита скачек и первой добралась до финиша. Босс Хейза был в восторге. Он поспешил к жокею, чтобы поздравить его с победой, но тот рухнул навзничь.

Славный малый Фрэнк Хейз стал жертвой своего почти фанатичного энтузиазма. Выяснилось, что у парня случился сердечный приступ в середине гонки. К тому моменту, когда он на лошади пересек финишную черту, наездник был уже мертв. Доктор Джон Вурхиз, осмотревший Хейза сразу после скачек, объявил, что смерть жокея была мгновенной.

Несмотря на необычные обстоятельства, Хейз был объявлен победителем. Никто и не возражал.

Предполагалось, что сердечный приступ мог быть результатом попыток Хейза быстро сбросить вес. Однако мать жокея, Маргарет Хейз, не согласилась с заключением доктора. Она рассказывала в интервью, что у ее сына всегда было слабое сердце. Маргарет неоднократно просила его отказаться от верховой езды, но Фрэнк был полон решимости стать жокеем. Кстати, парня похоронили в одежде, в которой он выиграл свои первые (и, к сожалению, последние) скачки.

Как и Фрэнк, Sweet Kiss за всю свою жизнь участвовала только в одной гонке. И хотя она не была фаворитом этих скачек, все же нашлось несколько человек, которые сделали ставку на нее, и они забрали домой выигрыш в размере 1775 долларов, что эквивалентно примерно 28000 долларов в сегодняшних реалиях.