Точки над Ё: нужна ли нам самая спорная буква алфавита

Буква «ё» снова оказалась в центре внимания. Минпросвещения предложило закрепить правило о написании этой буквы по желанию пишущего, сделав её необязательной во всех случаях. Это не первая попытка свести к минимуму употребление «ё». Но всегда находятся и ярые защитники буквы. Откуда же столько внимания к «ё» и что думают о ней простые нижегородцы и эксперты?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Ваше прочтение

Видео дня

Мой бывший руководитель букву «ё» уважал. Сама я долгое время относилась к ней равнодушно и, бывало, даже игнорировала в именах собственных. Но когда начальство настоятельно рекомендовало использовать букву «ё» повсеместно, быстро выработала привычку её использовать.

Руководство давно сменилось, а привычка осталась. Букву «ё» использую не только в работе, но и в личной переписке. И если случайно проскочила «е» там, где можно поставить «ё» – вернусь и исправлю. Мне кажется, визуально печатный текст с «ё» выглядит эстетичнее.

– По паспорту я Левкина, но произносится через «ё», – говорит моя подруга Света Лёвкина. – Мы все в семье к букве «ё» относимся наплевательски. Раньше я поправляла окружающих, а сейчас нет. Единственная была сложность, что аттестат за 9 й класс мне выдали с «ё», и значит он недействителен. Но так как я шла потом в 11 й класс, это тоже было непринципиально. Я сама не пишу «ё» нигде, ни в каких словах. По всей видимости, в моём роду она потерялась где-то при очередном отрицании её существования.Буква «ё» со дня своего рождения была и остаётся самой спорной и самой обсуждаемой буквой алфавита. Ей посвящают стихи, устанавливают памятники, отмечают её день рождения петициями с требованием закрепить общеобязательное употребление. Почему же она привлекает к себе столько внимания?

Памятник букве Ё установлен в Ульяновске – на родине Николая Карамзина, который в XVIII веке ввёл букву в обращение. Ёлки-палки Матерью буквы «ё» называют княгиню Екатерину Дашкову. 29 ноября 1783 года на заседании Академии Российской словесности, директором которой она была, Дашкова поинтересовалось у участников, как бы они написали слово «ёлка». По правилам того времени писали «іолка».

«Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?» – обратилась к участникам Дашкова и предложила вместо двух букв «io» записывать одну «ё».

Литераторы не возражали, но долгое время «ё» употребляли только в рукописных текстах. Первое произведение, которое было напечатано с использованием новой буквы, стала книга Ивана Дмитриева «И мои безделки», изданная в 1795 году.

Но широко известной литера стала благодаря историку и литератору Николаю Карамзину, который использовал «ё» в первой книге своего стихотворного альманаха «Аониды».

Однако такие случаи были единичны. «Ёкающее» произношение воспринималось, как мещанское, в то время как «е́кающий» выговор считался более культурным и интеллигентным.

Официально буква «ё» вошла в алфавит только при Сталине. По одной из версий, в годы Великой Отечественной войны немецкие карты местности, попавшие в руки русских разведчиков, оказались более точными, благодаря тому, что «ё» в названиях населённых пунктов в этих картах не игнорировалась.

Как бы то ни было, буква «ё» при вожде широко употреблялась, а после его смерти положение её снова пошатнулось. Сегодня мы пользуемся правилом употребления буквы, которое было закреплено в 1956 году и требует постановки её в тех случаях, когда возможно разное прочтение слова. Например, «передохнет» или «передохнёт».

До сих пор периодически возникают инициативы о закреплении обязательного употребления буквы «ё». В 2004 году единомышленники даже объединились в «Союз ёфикаторов России». Но положение буквы по-прежнему остаётся шатким.

За и против

Эксперты объясняют это в первую очередь тем, что она неудобна для быстрого письма, противоречит главному принципу скорописи: слитному, без отрыва пера от бумаги, начертанию.

Плюс добавились чисто технические издательские трудности докомпьютерного времени. Зато сейчас буква «ё» есть даже на клавиатуре смартфона.

– Мы за свою жизнь прочитываем множество текстов, абсолютно не замечая – с «е» или «ё» они напечатаны, – говорит профессор НГЛУ Елена Маринова. – Написания с «е» вместо «ё» нас не затрудняют при чтении. Нас, взрослых. Ребёнку уже сложнее. Да и меня, честно говоря, остановит такое, как «Все смешалось в доме Облонских». Поэтому я сама использую эту букву и отказываюсь от неё, если только какое-нибудь издательство в требованиях к публикации не оговорит специально, что вместо «ё» надо набирать «е». Но такие требования звучат всё реже и реже.

При этом и противники, и сторонники «ё» сходятся во мнении, что при написании имён собственных буквой «ё» пренебрегать всё-таки нельзя.

– Я, допустим, родом из Щёкина Тульской области, но в паспорте указано «Щекино». Что если где-то действительно есть Щекино? Возникнет двусмысленность. В отношении фамилий типа Михалёв и Михалев это вообще становится нередко юридической проблемой (при расхождении в написании одной и той же фамилии в разных официальных документах), – отметила профессор НГЛУ. – По этой, в том числе, причине букве ничего не угрожает. Особенная, да. Но надо понимать, что у каждой буквы, как и у человека, своя история и своя судьба. История буквы «ё» продолжается, она же такая молодая – ей всего два века!

К слову, буква «ё» не единственная буква с трудной судьбой в русском алфавите, говорит эксперт. Не сразу приняли «й», например, а букву «э» в XVIII веке некоторые буквально возненавидели. Так поэт и литературный критик Сумароков отзывался о ней: «противнейшая», «урод».