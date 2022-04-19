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2 часа назад

Как проходил первый Бостонский марафон

Дарья Амосова

Ежегодно в третий понедельник апреля в США проводят Бостонский марафон. В 2022 году он выпал на 18 апреля; в забеге участвовало более 28 000 человек. «Рамблер» рассказывает об истории и истоках мероприятия.

Как проходил первый Бостонский марафон
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бостонский марафон впервые был проведен в Бостоне, штат Массачусетс, США, в апреле 1897 года. Забег провели в День Патриота — национальный американский праздник, который отмечали 19 апреля. Привязка к патриотической дате со временем стала менее очевидной, однако апрель остался традиционным месяцем проведения марафона.

Мероприятие было вдохновлено возрождением Олимпийских игр в 1894 году. Олимпиада существовала в Древней Греции как часть религиозного культа. Игры были забыты на десятки веков, но затем вернулись в XIX веке как символ превосходства воли над телом. В программу игр входил пробег марафонской дистанции, равной расстоянию от поля битвы в Марафоне до Афин — 34,5 км.

Поразившись величием олимпийского марафона, первый менеджер олимпийской сборной США Джон Грэм решил создать подобный забег в районе Бостона. Маршрут помог разработать бизнесмен Герберт Х. Холтон. Бегунам предстояло пробежать дистанцию в 24,5 мили (39, 4 км) от мельницы Меткалф в Ашленде до Ирвингтон-Овала в Бостоне.

19 апреля 1897 года состоялся первый марафон, в котором участвовало 16 человек. Первым победителем стал нью-йоркский бегун ирландского происхождения Джон Дж. Макдермотт. Его время составило 2:55:10.

В 1924 году трасса была увеличена до 26 миль и 385 ярдов, чтобы соответствовать олимпийским стандартам, а стартовая линия была перенесена из Эшленда в Хопкинтон.

Забег проводился даже в годы мировой войны и Великой депрессии, что делает его старейшим ежегодным марафоном в мире. Отменили марафон лишь однажды — из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в 2020 году.

unsplash.com
Истории,Джон Грэм,
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