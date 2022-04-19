Маленькая выдра пытается уснуть на плаву: видео

Пользователь Reddit опубликовал видео, которое вызвало волну умиления у других посетителей форума. В объектив попали морские выдры – каланы. Эти животные спят в воде, держась лапами друг за друга. Но на такое способны более-менее взрослые особи. А как быть с малышами? Посмотрите видео о том, как матери каланов заботятся о потомстве.

Малыши морской выдры рождаются весом не более полутора килограммов и 55 сантиметров ростом. Мать кладет новорожденного на живот, где он не только получает прикорм (а каланы, напомним, млекопитающие хищники), но и спасается от внешних угроз. Длительное время маленький калан спит и живет там же, хотя в целом водная среда считается для этих животных наиболее естественной и безопасной. Как правило, в бурю только старые или больные выдры выходят на берег, так как у них не хватает сил противостоять стихии.

Самостоятельным детеныш морской выдры становится в возрасте примерно семи месяцев.

Не так давно ученые выяснили, что для “подстраховки” взрослые особи каланов не только держатся лапами друг за друга, но и используют морские водоросли. Так в океане был обнаружен большой “меховой плот” из примерно ста выдр, завернутых в бурые водоросли.