В большинстве случаев лифты застревают из-за перебоев электропитания или скачках напряжения. Это не опасно для людей с устойчивой психикой и для тех, у кого нет клаустрофобии. Несмотря на то, что после остановки лифты, как правило, продолжают работу в штатном режиме, многие люди до сих пор испытывают страх при одной мысли о застрявшем лифте. В материале “Рамблера” — о том, что делать, если вы застряли в лифте.

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Успокойтесь

В первые секунды вас может накрыть волна паники, но вам стоит понять, что она ничем не поможет. В первую очередь, вам нужно понять, что чем быстрее вы успокоитесь, тем раньше вы сможете выбраться из замкнутого пространства. Если у вас начинается паническая атака, выпейте воды. Если воды нет, то попробуйте задержать дыхание — глубокие вдохи только усугубят ситуацию. Дело в том, что когда вам страшно, вы начинаете чаще дышать, в мозг поступает больше кислорода и он получает сигнал об опасности. Также можно поочередно напрягать каждую мышцу, чтобы расслабить тело. После того, как вы успокоились, можно приступать к каким-либо действиям.

Нажмите соответствующую кнопку и дождитесь ответа

В лифтах связь не ловит из-за того, что вы находитесь в шахте между толстым слоем стен. Поэтому в лифтах предусмотрены специальные кнопки диспетчерской. Если вы нажмете на нее, вам ответит оператор. Опишите ситуацию и назовите свой адрес, а уже после этого можно дожидаться команду профессионалов, которая вызволит вас из лифта.

Не пытайтесь выбраться самостоятельно