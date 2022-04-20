В российской школе нашли послание из СССР 45-летней давности

«Сегодня мы, те кто встречает в свои пятнадцать-шестнадцать лет 60-летие Великого октября, обращаемся в будущее. Вы, те кто вскроет этот пакет будете жить через сорок лет и Вам предстоит встретить 100-летие Советской власти. Какими Вы будете? <…> Нам доводится жить в славное время с мирным небом, чистым воздухом, хлебообильной землей, рядом с лучшими представителями человечества — коммунистами», — говорится в письме из капсулы времени, опубликованном группе «Куртамышская нива» во «ВКонтакте».