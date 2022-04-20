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1 час назад

В курганской школе нашли послание из СССР 45-летней давности

Ura.Ruиещё 1

В школе №1 Куртамышского района (Курганская область) обнаружили капсулу времени, которую заложили ученики школы в 1977 году. Об этом сообщает районная газета «Куртамышская нива».

В российской школе нашли послание из СССР 45-летней давности
Фото: группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте»группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте»

«Сегодня мы, те кто встречает в свои пятнадцать-шестнадцать лет 60-летие Великого октября, обращаемся в будущее. Вы, те кто вскроет этот пакет будете жить через сорок лет и Вам предстоит встретить 100-летие Советской власти. Какими Вы будете? <…> Нам доводится жить в славное время с мирным небом, чистым воздухом, хлебообильной землей, рядом с лучшими представителями человечества — коммунистами», — говорится в письме из капсулы времени, опубликованном группе «Куртамышская нива» во «ВКонтакте».

группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте»
группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте»

Пакет с посланием был замурован в стене. В капсуле времени есть фотография, на которой запечатлены лучшие ученики-комсомольцы школы. В письме ученики просят потомков разыскать одного из ребят, подписавших рапорт, Показаньева С.

группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте»

«Его на фотографии нет. Разыщите его. Узнайте, что произошло с ним за прошедшие сорок лет. Вместе с его жизнью перед Вами предстанут судьбы многих выпускников нашей школы», — пишут они.

В комментариях местные жители вспоминают торжественную линейку 1977 года. Тогда при переезде в новое здание школы и была заложена капсула времени. Редакция районной газеты просит откликнуться свидетелей тех событий.

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