5 причин, почему не стоит хранить деньги дома

Сейчас вопрос сохранеения денег актуализировался. Люди находятся в стрессе и начинают активно снимать наличные, чтобы копить по старинке. "Рамблер" расскажет, почему это не лучший выход.

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Их могут украсть

Это самое первое, о чем пытаются предостеречь все финансовые эксперты. Чем более нестабильная ситуация в стране, чем больше людей оказываются без работы, тем более опасно хранить деньги "в подушке". Особенно, когда данные ваших заказов и суммы, которые вы тратите, можно легко найти в Сети.

Деньги обесцениваются

Если хранить крупные суммы дома, то они приводят к убыткам. Буквально деньги "съедает" инфляция. Например, если дома вы храните миллиарды, то ваши ежедневные убытки исчисляются миллионами рублей. Поэтому финансовые эксперты говорят о том, что деньги должны работать. Ситуацию можно изменить, если вкладывать деньги или приобретать валюту.

Они легче тратятся

Перспектива потратить крупную сумму значительным образом возрастает. Снять с банковского вклада крупную сумму труднее, поэтому у вас появится время на раздумье. Когда деньги просто лежат дома, то довольно просто потратить их на какую-то дорогостоящую вещь.

Форс-мажор

Дома может произойти все, что угодно, начиная от стирки, заканчивая потопом или пожаром. Бывали случаи, когда дети добирались до разноцветных купют и резали или разукрашивали их. В общем, лучше найти для денег более безопасное место.

Деньгами нужно пользоваться