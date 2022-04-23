"Жизнь будет хуже и хуже": что Матрона предсказывала миру

Матрона Московская — святая Русской православной церкви, которая родилась в конце XIX века. Она родилась слепой и известна тем, что уже с детства имела дар исцеления. Уже во взрослом возрасте она жила в Москве, принимала людей, исцеляла и помогала им, а также делала предсказания. О том, что она предсказывала миру в далеком от нее будущем — в материале “Рамблера”.

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Матрону поразила не только слепота. В 17 лет у нее отнялись ноги. После революции она жила в небольшом доме в Москве. Согласно ее житию, днем она принимала людей, а вечером молилась. Свою смерть она предсказала за три дня до того, как это случилось. Перед этим она попросила приходить на свою могилу тем, кто хочет получить помощь. В 1998 году ее канонизировали.

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До этого уже сбылись некоторые предсказания Матроны. Еще за год до начала революции она предсказывала страх людей, разрушение святынь и столкновения на улицах города. Также он предсказывала гибель царской династии, появление и развал СССР, “красный террор” и Великую Отечественную войну. Так как она предрекла многие масштабные события в мировой истории, к ее словам стали прислушиваться.

Проблема кроется лишь в том, что Матрона не называла точных дат, поэтому многие ее слова трактуют по-разному. Среди ее почитателей бытует мнение о том, что часть ее предсказаний относятся к периоду с 2020 года.

Святая предсказала массовые беспорядки во всем мире. По ее словам, люди будут долго слепо верить всему, что им говорят. Спустя некоторое время у них откроются глаза, и они начнут бунтовать. Однако в итоге все закончится хорошо. На Западе, по словам Матроны, начнутся проблемы из-за мигрантов и противостояний на религиозной почве.

“Народ слеп, живет в грязи и лжи, но когда откроются его глаза, тогда он восстанет и начнет бесчинствовать, и его никто не остановит. Граждане долго не смогут избавиться от мрака и будут длительно отходить, но все закончится в итоге хорошо — великой, затяжной победой”

Никаких оптимистичных предсказаний Матрона не сделала. Она предрекала то, что уровень жизни людей с каждым годом будет ухудшаться. При этом святая была уверена, что всему виной то, что люди отстранились от духовности. Многие потеряли веру, но для того, чтобы вернуть лучшую жизнь, им необходимо будет вновь обратиться к религии любой ценой.