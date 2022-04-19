8 понятий из культурологии

Что такое культура? Образ жизни, воспитание, совокупность достижений человечества, высшая творческая деятельность? Единого определения не существует, и все эти смыслы вполне могут быть заложены в многоаспектном термине «культура». Ее исследуют в такой научной области, как культурология. А мы делимся 8 терминами из нее.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Конформизм

Видео дня

Мировосприятие и поведение человека, который не критически присоединяется к господствующим суждениям и поступкам.

Тенденция к конформизму происходит как в небольших группах, так и в обществе. Это может быть результат как бессознательного влияния, так и группового давления.

Культурный код

Набор характеристик, которые помогают идентифицировать культуру.

Например, элементами национального культурного кода пользуются режиссеры, чтобы показать, что место действия в фильме — Париж. Вам покажут столик на двоих с вином и багетом, а за кадром будет музыка Мориса Ларканжа.

Объективация

Мыслительный процесс, в ходе которого ощущение (возникшее как субъективное состояние) преобразуется в восприятие какого-то объекта.

В ходе объективации происходит опредмечивание — превращение чего-либо в объект. Это часть дегуманизации. К человеку начинают относиться как к неодушевленному предмету и использовать в личных целях, характеризовать его, опираясь на стереотипы.

Субкультура

Явления культуры, которые отличают группу от большинства.

Субкультура может отличаться от доминирующей культуры языком, манерой поведения и так далее. Основой субкультуры могут быть стиль музыки, образ жизни, определенные политические взгляды. При этом контркультура, о которой мы писали чуть выше, является специфическим видом субкультуры. Контркультура явно противопоставляет себя доминирующей культуре.

Аккультурация

Процесс взаимовлияния культур, в результате которого одна культура заимствует элементы другой.

Понятие аккультурации появилось в противовес концепции замкнутых культур и цивилизаций. Американский антрополог Ральф Линтон в своей работе «Изучение человека» отметил, что аккультурация — это свободное заимствование культурами элементов друг друга. При этом сам процесс является неизбежным, так как общество непрерывно развивается.

Европоцентризм

Концепция, ориентированная на Западную Европу при определении путей развития стран и человечества в целом.

Согласно этой концепции, исторический путь, пройденный западными странами, считается единственно правильным. Однако в XX веке произошел кризис идеалов европоцентризма. Одной из черт авангардизма был намеренный отход от европоцентризма и повышенное внимание к восточным культурам.

Инкультурация

Процесс усвоения человеком основных элементов культуры (ценностей, норм, традиций) того общества, в котором он живет.

Инкультурация происходит в рамках взаимного обмена между культурой и личностью. В ходе этого процесса формируются базовые человеческие навыки, особенности социального взаимодействия, формы проявления эмоций. Все это сопряжено с адаптацией.

Контркультура

Явления культуры (символы, ценности, образцы поведения), которые противостоят доминирующей культуре.