Серпентолог перечислил порядок действий при укусе гадюки

Главное при укусе гадюки — сохранять спокойствие. Порядок действий при укусе ядовитой змеи перечислил в беседе с «Мослентой» эксперт-герпетолог, серпентолог Владимир Черлин.

Фото: Мослента Мослента

Специалист рассказал, что сейчас в подмосковных лесах от зимней спячки просыпаются гадюки. Чаще всего их можно встретить на опушках, вблизи старых пней и на берегах рек.

Серпентолог подчеркнул, что при встрече со змеей не нужно пытаться ее ловить или отгонять палками. Рептилия, по его словам, никогда не нападет человека просто так. Поэтому, если вы заметили гадюку в лесу, нужно как можно быстрее отойти от места ее обитания.

Если вас все-таки укусила змея, в первую очередь нужно постараться не психовать: яд действует на центральную нервную систему, и при панике отравление происходит гораздо быстрее, отметил герпетолог.

«Место укуса нужно как можно быстрее иссечь ножом, чтобы пошла кровь. Это нужно для того, чтобы кровь не успела свернуться и яд не распространился по организму. После этого желательно промыть ранку теплой или горячей водой, чтобы расслабились сосуды, затем продезинфицировать и завязать»,

— продолжил эксперт.