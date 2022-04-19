Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Серпентолог перечислил порядок действий при укусе гадюки

Мослента

Главное при укусе гадюки — сохранять спокойствие. Порядок действий при укусе ядовитой змеи перечислил в беседе с «Мослентой» эксперт-герпетолог, серпентолог Владимир Черлин.

Серпентолог перечислил порядок действий при укусе гадюки
Фото: МослентаМослента

Специалист рассказал, что сейчас в подмосковных лесах от зимней спячки просыпаются гадюки. Чаще всего их можно встретить на опушках, вблизи старых пней и на берегах рек.

Серпентолог подчеркнул, что при встрече со змеей не нужно пытаться ее ловить или отгонять палками. Рептилия, по его словам, никогда не нападет человека просто так. Поэтому, если вы заметили гадюку в лесу, нужно как можно быстрее отойти от места ее обитания.

Если вас все-таки укусила змея, в первую очередь нужно постараться не психовать: яд действует на центральную нервную систему, и при панике отравление происходит гораздо быстрее, отметил герпетолог.

«Место укуса нужно как можно быстрее иссечь ножом, чтобы пошла кровь. Это нужно для того, чтобы кровь не успела свернуться и яд не распространился по организму. После этого желательно промыть ранку теплой или горячей водой, чтобы расслабились сосуды, затем продезинфицировать и завязать»,

— продолжил эксперт.

Черлин отметил, что при укусе змеи после оказания первой помощи, нужно как можно скорее обратиться ко врачу. Яд действует на всех по-разному: кто-то переносит укус нормально, а у кого-то случается анафилактический шок, который может привести к летальному исходу, заключил специалист.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители