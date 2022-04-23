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1 час назад

Что будет, если поднять монету, которая лежит решкой вверх

Мария Каткова

Примет, связанных с деньгами, существует бесчисленное множество. Если вы нашли на улице бумажную купюру или монету, то наверняка это — потерянная вещь. О том, почему нельзя поднимать деньги, лежащие решкой вверх, — в материале “Рамблера”.

Что будет, если поднять монету, которая лежит решкой вверх
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Cтоит аккуратно поднимать найденную вещь на улице. Дело в том, что некоторые темные маги проводят ритуалы на металлических предметах. Поэтому если вы увидели рассыпанную горсть монет, то с большой вероятностью они были рассыпаны для проведения ритуала. В таком случае их не стоит поднимать. Также стоит учитывать то, какой стороной лежит монета.

Считается, что монета, лежащая вверх орлом, принесет человеку, поднявшему ее, удачу. Если вы нашли такой предмет, то его можно взять себе и забрать домой. Смело поднимайте такую монету. Если она лежит решкой вверх, то лучше ее не трогать, иначе она принесет новому владельцу неудачу. Или вовсе лишит каких-либо благоприятных исходов в жизни.

Однако в том случае, если вам очень захотелось поднять монету, можно пойти на хитрость. Возьмите ее в руку и подбросьте. Если вам выпадет орел, то вас будет ждать удача. Если решка, то все-таки ждите скорейшего провала. Лучше положить эту монету обратно на то место, где вы ее нашли.

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