Может ли Луна сойти с орбиты и упасть на Землю

Некоторое время назад на экраны вышел научно-фантастический фильм "Падение Луны". По сюжету, некая сила сбрасывает Луну с орбиты и толкает ее на столкновение с Землей. "Рамблер" расскажет, возможно ли такое развитие событий в реальной жизни.

Фото: Кадр из фильма "Падение Луны" Кадр из фильма "Падение Луны"

Луна находится от Земли на расстоянии почти в 385 тысяч километров, кроме того, она в четыре раза меньше нашей планеты. Ее поверхность покрыта множеством кратеров разного размера. Практически все из них произошли от ударов еще несколько миллиардов лет назад.

Астрономы в беседе с порталом Live Science рассказали, что на сегодняшний день материала, который может столкнуться с Землей или Луной, стало намного меньше. Помимо этого, профильные специалисты ежедневно отслеживают околоземные объекты, как астероиды и кометы, чтобы определить, представляют ли они угрозу для Земли, Луны или других космических соседей.

По данным NASA, чтобы объект считался угрозой для нашей планеты, его диаметр должен быть не менее 140 метров. Что же касается Луны, то для того, чтобы столкновение повлияло на ее орбиту, астероид должен быть не меньше самой Луны, а именно несколько сотен километров.