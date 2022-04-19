Тайна российского инопланетянина: кем был Алешенька

Тайна мумифицированного гуманоида, которого обнаружила в 1996 году пенсионерка Тамара Просвирина в поселке Каолиновый (между Челябинском и Екатеринбургом), до сих пор многим не дает покоя. Кем же на самом деле был найденыш, которого женщина назвала Алешенькой, читайте в материале «Рамблера».
Гуманоид размеров в 25 сантиметров с сильной вытянутой головой и непропорциональным тельцем наделал много шума в 90-е годы. По рассказам соседей было составлено две версии его появления: в одной из них Тамара Васильевна нашла некое существо, когда отправилась за водой к колодцу, в другой она наткнулась на него ночью на кладбище, куда она часто ходила, чтобы унести какие-нибудь найденные вещи. Как утверждали очевидцы, пенсионерка нашла «пришельца», когда тот еще был жив. Она кормила его сладостями и назвала Алешенькой. Правда, продолжалось это недолго, пенсионерка разболтала в округе, что у нее появился «сынок», местные вызвали врачей (женщины была психически больна), и Просвирину забрали в больницу.
За время ее отсутствия существо якобы умерло от голода. Мумию случайно обнаружили милиционеры при обыске у местного жителя, который попался на краже медных проводов, а после уверял, что нашел у пенсионерки инопланетянина. Тело гуманоида забрал местный следователь. Из-за поднятого шума к нему нагрянули ученые, которые убедили передать им мумию для изучения. Правда, после этого тело существа исчезло, с тех пор о нем ничего не было известно. Остались лишь фотографии и кадры видеосъемок посредственного качества, подтверждающие факт физического существования Алешеньки.
Не было проведено ни одной официальной экспертизы мумии Кыштымского карлика (так Алешеньку окрестили в прессе). Тело гуманоида неофициально осматривалось специалистами лишь однажды по инициативе следователя. Ученые пришли к выводу, что гуманоид вероятнее всего был результатом преждевременных человеческих родов с синдромом врожденного уродства, то есть недоношенным младенцем со множеством генетических мутаций. В окрестностях Кыштыма такие случаи уже были известны из-за случившегося в 1957 году радиоактивного выброса на химкомбинате «Маяк».
В 2002 гожу был обнаружен кусок ткани, в который было обернуто тело найденыша. Эксперты Института общей генетики Российской академии наук выделили с этого куска ткани ДНК человека с многочисленными отклонениями в развитии, чем и подтвердили ранее выдвинутую специалистами версию. Была выявлена даже мутация, с которой родился младенец, она называется «Череп в форме трилистника» и описана в медицинской литературе.
Однако факт находки «инопланетянина» все-таки оброс различными сверхъестественными и мистическими подробностями и домыслами. Многие продолжают задаваться вопрос, кем же на самом деле был Алешенька и задают уточняющие вопросы, например, как можно объяснить отсутствие на его теле пупка на животе?