Тайна российского инопланетянина: кем был Алешенька

Тайна мумифицированного гуманоида, которого обнаружила в 1996 году пенсионерка Тамара Просвирина в поселке Каолиновый (между Челябинском и Екатеринбургом), до сих пор многим не дает покоя. Кем же на самом деле был найденыш, которого женщина назвала Алешенькой, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Живая тема» Кадр из сериала «Живая тема»

Гуманоид размеров в 25 сантиметров с сильной вытянутой головой и непропорциональным тельцем наделал много шума в 90-е годы. По рассказам соседей было составлено две версии его появления: в одной из них Тамара Васильевна нашла некое существо, когда отправилась за водой к колодцу, в другой она наткнулась на него ночью на кладбище, куда она часто ходила, чтобы унести какие-нибудь найденные вещи. Как утверждали очевидцы, пенсионерка нашла «пришельца», когда тот еще был жив. Она кормила его сладостями и назвала Алешенькой. Правда, продолжалось это недолго, пенсионерка разболтала в округе, что у нее появился «сынок», местные вызвали врачей (женщины была психически больна), и Просвирину забрали в больницу.

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За время ее отсутствия существо якобы умерло от голода. Мумию случайно обнаружили милиционеры при обыске у местного жителя, который попался на краже медных проводов, а после уверял, что нашел у пенсионерки инопланетянина. Тело гуманоида забрал местный следователь. Из-за поднятого шума к нему нагрянули ученые, которые убедили передать им мумию для изучения. Правда, после этого тело существа исчезло, с тех пор о нем ничего не было известно. Остались лишь фотографии и кадры видеосъемок посредственного качества, подтверждающие факт физического существования Алешеньки.

Кадр из видео

Кто же такой Алешенька на самом деле?

Не было проведено ни одной официальной экспертизы мумии Кыштымского карлика (так Алешеньку окрестили в прессе). Тело гуманоида неофициально осматривалось специалистами лишь однажды по инициативе следователя. Ученые пришли к выводу, что гуманоид вероятнее всего был результатом преждевременных человеческих родов с синдромом врожденного уродства, то есть недоношенным младенцем со множеством генетических мутаций. В окрестностях Кыштыма такие случаи уже были известны из-за случившегося в 1957 году радиоактивного выброса на химкомбинате «Маяк».

В 2002 гожу был обнаружен кусок ткани, в который было обернуто тело найденыша. Эксперты Института общей генетики Российской академии наук выделили с этого куска ткани ДНК человека с многочисленными отклонениями в развитии, чем и подтвердили ранее выдвинутую специалистами версию. Была выявлена даже мутация, с которой родился младенец, она называется «Череп в форме трилистника» и описана в медицинской литературе.