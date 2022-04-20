Что стало с красноармейцами, попавшими в польский плен в 1921 году

После проигранной большевиками советско-польской войны на территории Польши оказалось более 150 тысяч красноармейцев. В лагерях погиб каждый пятый пленный. Основными причинами смерти стали эпидемии, голод, холод и расстрелы. Поляки не любят вспоминать об этой странице своей истории и охотней рассказывают о преступлении советского режима в Катынском лесу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Сколько было пленных

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Польские историки говорят о 50-110 тысячах военнопленных. Советские и российские специалисты считают, что реальные потери составляют 200 тысяч человек. В 2017 году группа исследователей под руководством профессора МГУ доктора исторических наук Геннадия Матвеева проанализировала ежедневные сводки оперативного отдела польского командования и пришла к выводу, что в плен попали 206 877 военнослужащих РККА. Однако в лагерях оказались 157 тысяч бойцов. Из-за отсутствия систематических данных в польских документах неопределенными остаются судьбы около 50 тысяч человек. Кого-то поляки отпустили сразу после пленения, кому-то удалось бежать, но были и такие, кого расстреливали сразу без суда на месте пленения.

По воспоминаниям участников войны, в последнюю категорию попадали комиссары, коммунисты, командиры, китайцы, евреи и поляки, которых в Красной Армии было немало. В рапорте офицера С. Вдовишевского в штаб Верховного командования Войска Польского говорилось: «Командование 3-й армии издало подчиненным частям секретный приказ о применении в отношении вновь взятых пленных репрессий как возмездия за убийства и истязания наших пленных».

Наиболее показателен расстрел 199 кубанских казаков генералом Владиславом Сикорским, который впоследствии стал премьер-министром Польши. Польские историки не исключают такую практику расправы над пленными, но занижают общее число убитых. При этом они опираются на кладбищенские списки и специальные акты, составленные священниками по факту смерти. Однако священнослужители не отпевали коммунистов, которых хоронили в братских могилах.

Сколько пленных погибло

18 марта 1921 года в Риге был подписан мирный договор между РСФСР и УССР с одной стороны и Польшей — с другой. Однако уже 24 февраля противники договорились об обмене военнопленными, взятыми в ходе боев. По советским данным, к октябрю 1921 года домой вернулись 75 699 узников польских лагерей. 25 тысяч красноармейцев остались в Польше, где влились в отряды белогвардейцев, казачьи и украинские части, воевавшие с большевиками. Нарком иностранных дел РСФСР Георгий Чичерин обвинил поляков в убийстве 60 тысяч военнопленных.

Современные же польские историки признали только 16-18 тысяч погибших. В книге «Польский плен: Военнослужащие Красной Армии в плену у поляков в 1919-1921 годах» профессор Матвеев говорит о 25-28 тысячах загубленных красноармейцев. При этом он развернуто критикует позицию польских историков.

Мародерство, болезни и расстрелы

Множество солдат нашли свою смерть еще на этапе транспортировки в лагеря. Фотографии пленных и воспоминания выживших красноармейцев подтверждают факты мародерства. У солдат отбирали не только часы и деньги, но и одежду с обувью. Шанс выжить босиком и в обносках был не велик. 28 июля 1921 года в протоколе заседания Совместной советско-польской комиссии указывалось, что «…красноармейцы находятся в лагере буквально без всякой одежды и обуви и даже нижнее белье отсутствует». Во время транспортировки пленных не кормили, что подтверждается и польскими архивными документами. С появлением красноармейцев в лагерях вспыхнули эпидемии холеры, дизентерии, краснухи, тифа и испанки, от которой во всем мире умерли от 50 до 100 миллионов человек. Больше всего пленных скосили именно болезни.

Согласно инструкции отдела Министерства военных дел Польши от 3 сентября 1920 года, советских военнопленных сортировали по национальному признаку. И тяжелей всего приходилось русским и евреям, которых разрешалось расстреливать без суда и при малейшем нарушении режима. В сентябре 1920 года Польское и Российское отделения Красного Креста подписали соглашения о помощи пленным солдатам на территориях воюющих сторон.