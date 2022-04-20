Почему Сталин называл русский народ «исключительным»

Иосиф Сталин неоднократно давал высокую оценку русскому народу. В отдельных случаях вождь подразумевал под русскими не этническую общность людей, а геополитический конгломерат населения России и СССР.

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Дореволюционные высказывания

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Будучи одним из лидеров большевиков, Иосиф Сталин еще в марте 1917 года в партийной газете «Правда» призывал солдат сплотиться вокруг русского народа, который по мнению автора воззвания являлся «единственно верным союзником русской революционной армии». Под русским народом, судя по тексту этого обращения, Сталин подразумевал общеэтнические немилитаризированные социальные низы царской России – революционное крестьянство и рабочих.

Довоенные здравицы

По дневниковым записям генерал-лейтенанта Рафаила Хмельницкого (в мае 1933 года командира стрелковой дивизии), Сталин в этом году на банкете после первомайского парада при произнесении тоста назвал русских основной и самой талантливой нацией в мире за то, что они первыми на планете установили на территории собственной страны советскую власть.

Доктор исторических наук Александр Вдовин приводит еще один сталинский тост того же года за процветание русского народа – здравица была произнесена генсеком ЦК ВКП(б) спустя два месяца после его первомайской застольной речи, это произошло на даче генерального секретаря во время встречи с творческой интеллигенцией. Сталин предложил выпить за «прекрасный русский народ», который он назвал самой советской нацией. Говорил, что и Ленина в свое время в этом убеждал.

Вождь подчеркнул, что как специалист по национальным делам (первая должность Сталина в советском правительстве, с ноября 1917-го по июль 1923 года, – нарком по делам национальностей РСФСР) кое-что в данном вопросе понимает, и знает, что говорит. Накануне войны с Финляндией в 1939 году Иосиф Сталин встречался в Кремле с послом СССР в Швеции Александрой Коллонтай. В дневнике Коллонтай описана эта встреча, произведшая на «валькирию революции» сильное впечатление. В основном, из-за того, что вождь тогда пророчествовал, и многое из его предсказаний впоследствии сбылось. Коллонтай особенно поразил именно этот факт, она его потом часто вспоминала.

Сталин и тогда подчеркивал исключительность русского народа в сравнении с другими этносами – глава государства отметил, что все трудности, связанные с предстоящими военными действиями против СССР, в том числе и в противостоянии гитлеровской Германии и Советского Союза, лягут на плечи русского народа, потому что он велик, добр, наиболее терпелив, чем остальные народы, обладает ясным умом и «рожден помогать другим нациям». Русский народ, по Сталину, имеет великую смелость, особенно в опасности, он инициативен и со стойким характером, мечтателен и целеустремлен. Оттого русским и достается больше других. Но и положиться на них можно в любой беде.

Подводя итог, Сталин назвал русский народ «неодолимым и неисчерпаемым».

«За русский народ!»

Этот самый знаменитый сталинский тост был провозглашен советским вождем 24 мая 1945 года в Георгиевском зале Кремля во время торжественного приема в честь командующих РККА. Историческая застольная речь Иосифа Сталина, по свидетельствам очевидцев, продолжалась около получаса, поскольку неоднократно прерывалась: присутствующие устраивали тостующему овацию и заглушали здравицу громкими аплодисментами. Центральные газеты СССР текст этой речи опубликовали. В печатном варианте последнего тоста, произнесенного на том торжественном приеме, Сталин снова выделил русский народ как особенный по сравнению с остальными народами Советского Союза, страны, победившей гитлеровскую Германию.

В речи генералиссимуса русский народ назван «наиболее выдающейся нацией» из числа входящих в состав СССР, руководящим народом. И вновь глава государства вспомнил про присущие русским ясность ума, стойкость характера и терпеливость. Сталин противопоставил правительство и русский народ – правительство, признал вождь, ошибалось в некоторых своих решениях в ходе Великой Отечественной войны, но народ все равно верил в то, что политика правительством проводится правильная, и продемонстрировал свою жертвенность для обеспечения разгрома Германии. Доверие русского народа, подчеркнул Сталин, в итоге способствовало обеспечению исторического разгрома фашизма.

Доктор исторических наук Андрей Иванов сверил стенограмму речи Сталина и текст тоста, опубликованный в газетах, после чего обратил внимание на разночтения – генералиссимус на торжественном приеме упомянул об отступлении РККА в первые годы войны, и о том, что русский народ с верой и терпением ждал и надеялся на выправление ситуации. И далее Сталин сказал «великое спасибо» за такое народное доверие правительству. Вождь лично правил свои слова перед тем как текст речи пошел в печать, и многое, в том числе этот пассаж, в итоге тщательно отредактировал.