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1 час назад

"Десять средних зарплат в глубинке": сколько стоит одежда "Роскосмоса"

Мира Маркина

"Роскосмос" совместно с российским брендом DNK запустил собственную линейку одежды. Что это за вещи, как они выглядят и сколько стоят, рассказываем в материале "Рамблера".

"Десять зарплат в глубинке": сколько стоит одежда "Роскосмоса"
Фото: dnk-russia.comdnk-russia.com

Дизайнеры создали в коллаборации с госкорпорацией спортивные костюмы, свитшоты, футболки, комбинезоны, куртки и платья с нашивками и принтами "Роскосмоса". Задумка была в том, чтобы совместить экипировку космонавта с современной повседневной одеждой.

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"Коллекция одежды с исторической значимостью", - описывают совместный проект с "Роскосмосом" на сайте бренда DNK.

Все одежда произведена в России и стоит гораздо выше средних цен в магазинах. Так, например, черный женский спортивный костюм из олимпийки и штанов стоит 30 300 рублей.

dnk-russia.com

Цена на "космический бушлат" оверсайз с российским флагом и логотипом "Роскосмоса" - 27 000 рублей.

dnk-russia.com

В коллекции есть комбинезоны повторяющие детали скафандра космонавта Юрия Гагарина за 13 300 рублей и даже одежда для полугодовалых детей за 5 700 рублей.

dnk-russia.com

Самой дорогой вещью в коллекции оказалась куртка-скафандр, которую продают только по предзаказу.

"Передана в музей и доступна для эксклюзивных премиальных клиентов по индивидуальному заказу с индивидуальным пошивом", - говорится на сайте бренда.

Как сообщает Telegram-канал ЧДТ, изначально на куртку была выставлена цена 200 тысяч рублей, однако потом ее убрали, заменив на цену по запросу.

dnk-russia.com

Пользователей социальных сетей удивили цены на одежду из коллаборации с "Роскосмосом" (орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена):

"ПОЧЕМУ КАКАЯ-ТО ФУТБОЛКА СТОИТ 2500, а спортивный костюм 30 ТЫЩ, МНЕ ЧТО В ПОДАРОК КУСОК РАКЕТЫ ДАДУТ?";

"Роскосмос выпустил беспонтовый мерч, а мог бы выпускать спутники, ракеты и орбитальные станции";

"Все для людей, за такие-то деньги";

"На Али подобной одежды куча";

"Это примерно как десять средних зарплат в глубинке".

Истории,Юрий Гагарин,Роскосмос,
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