День в истории: СССР вошел в ЮНЕСКО, Элвис Пресли — в чарты

Чем примечательна дата 21 апреля?

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Сегодня, 21 апреля, — Всемирный день творчества и инновационной деятельности. В Татарском театре драмы и комедии впервые открылся фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова, а СССР приняли в ЮНЕСКО. В этот день родились: королева Великобритании Елизавета II, первый заведующий кафедрой журналистики Казанского университета Иван Пехтелев, изобретатель Иван Кулибин, писательница Шарлотта Бронте. Умерли американский писатель Марк Твен, король Англии Генрих VII и советский поэт Эдуард Асадов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Республику — чувашам!

21 апреля 1925 года Чувашская автономная область стала Чувашской АССР. Тогда президиум ВЦИК постановил расширить ее границы, включив в состав еще три волости, к нему добавили Алатырь, то есть был осуществлен самый минимальный вариант расширения территории автономии. При этом уже в июле из состава ЧАССР в Марийскую область перешло семь сельсоветов с 10 населенными пунктами.

21 апреля 1906 года родился Иван Пехтелев, литературовед, профессор Казанского государственного университета, первый заведующий кафедрой журналистики. Он начинал свою карьеру… каменщиком в родном Камышине, но уже на четвертом курсе Саратовского университета преподавал русский язык и литературу в кооперативном техникуме.

21 апреля 1923 года в Семипалатинске родился главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина Равиль Тумашев. Он возглавлял театр с января 1963 года по июль 1985-го, когда тот был передвижным и состоял из трех бригад, колесивших по райцентрам и селам.

21 апреля 2004 года открылся первый фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова, на котором впервые вручили и национальную премию его имени. Ее получила заслуженная артистка России Фарида Кудашева.

21 апреля 2021 года в редакцию "Реального времени" обратились жители домов в Московском районе с просьбой в помощи по устранению "кладбища" ветхого жилья. Горы мусора появились тогда в начале зимы, когда в районе улиц Исаева и Городской снесли несколько аварийных домов.

Гений, мастер, самоучка

21 апреля 1735 года родился Иван Кулибин, механик-самоучка, автор таких изобретений, как фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, механический экипаж с педальным приводом, "каменные часы", которые были подарены Екатерине II.

21 апреля 1954 года СССР вступил в ЮНЕСКО. На данный момент в Республике Татарстан находится три объекта всемирного наследия этой организации — Казанский кремль, Великий Болгар и комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжск. В ближайшем будущем к ним могут добавиться национальный татарский праздник "Сабантуй" и всероссийский фестиваль русского фольклора "Каравон".

Елизавета Старейшая

21 апреля 1926 года родилась королева Англии Елизавета II. В настоящее время она является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории и главой государства в мире. Пока она находится на троне, распалась Британская империя, закончилась холодная война, вышел в космос человек, появились телевидение и интернет и многое другое. 9 апреля прошлого года она похоронила мужа, принца Филиппа.