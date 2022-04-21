Как древние люди создавали произведения искусства

В рамках исследования, результаты которого опубликованы в PLOS ONE, британские учёные проанализировали 50 гравированных камней. Все эти камни были найдены во Франции. По итогам анализа выяснилось, что орнамент появился на камнях примерно 15 тысяч лет назад, при этом на находках (по бокам) есть также следы теплового повреждения. Это позволяет предположить, что вырезался орнамент рядом с огнём.