Как древние люди создавали произведения искусства

Как показало новое исследование, наши далёкие предки, скорее всего, творили при свете огня. На это указывают некоторые находки.
В рамках исследования, результаты которого опубликованы в PLOS ONE, британские учёные проанализировали 50 гравированных камней. Все эти камни были найдены во Франции. По итогам анализа выяснилось, что орнамент появился на камнях примерно 15 тысяч лет назад, при этом на находках (по бокам) есть также следы теплового повреждения. Это позволяет предположить, что вырезался орнамент рядом с огнём.
По мнению экспертов, камни были оформлены мадленским народом - охотниками-добывателями, которые жили в период между 23 тысячами и 14 тысячами лет назад.
Также исследователи воссоздали при помощью 3D-моделей и технологий виртуальной реальности камни такими, какими их видели первобытные люди.