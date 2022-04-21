Тайна самой необъяснимой пропажи самолета

Исчезновения самолетов во время перелета изредка случаются в истории авиации. Одним из самых таинственных случаев пропажи самолета является случай с Boeing 707-323C, который бесследно исчез в 1979 году.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Официальные данные 30 января грузовой Boeing бразильской компании Varig совершал рейс RG-967 по маршруту Токио – Лос-Анджелес – Рио-де-Жанейро. После взлета лайнер пробыл в воздухе всего полчаса. Затем он как будто растворился в воздушном пространстве над Тихим океаном. Самой авиакомпанией Varig и спасательными службами были предприняты обширные поиски, но самолет не обнаружили.

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Не было найдено также никаких следов его падения, обломков, частей оборудования – абсолютно ничего. До сего дня этот случай считается одним из наиболее загадочных за всю историю воздушных грузоперевозок и авиации в целом. На борту в тот день находилось 2 экипажа по 3 человека. Примечательно, что командир Жилберту Араужу да Силва за 4 года до этого уже пережил одну серьезную аварию – крушение Boeing под Парижем (рейс RG-820).

После исчезновения Boeing 707-323C в 1979 году все 6 членов экипажа считаются без вести пропавшими. Этот летательный аппарат был выпущен Teh Boeing Company в 1966 году. 8 лет авиалайнер верой и правдой служил американской American Airlines, после чего был продан бразильской компании Varig.

Подробности события

В печальный день своего исчезновения он должен был доставить в Рио-де-Жанейро дорогой груз. Это были 153 картины Манабу Мабе, живописца японско-бразильского происхождения. Кроме произведений искусства общей стоимостью $1,24 млн на борту был и промышленный груз. Самолет был загружен «под завязку».

Погода в тот день не особо благоприятствовала полету. Над Токио висел густой туман, было облачно. Взлет произошел в аэропорту Нарита в 20:23. Приблизительно через 20 минут капитан судна доложил, что все нормально, полет проходит в стандартном режиме. Следующее сообщение с борта самолета должно было поступить в 21:23. Но больше никаких вестей от экипажа не было.

Поиски пропавшего Boeing 707-323C начали вскоре после этого; но не сразу их довели до логического завершения. Стемнело, поэтому спасательным службам пришлось сделать перерыв на 12 часов. Сигнал тревоги передали на 70 морских судов, находившихся поблизости от возможного места катастрофы. Самолет искали 8 дней. Безрезультатно.

Что могло произойти с бразильским Boeing

Есть несколько основных версий необъяснимого исчезновения:

1. В салоне после взлета могла произойти разгерметизация. Экипаж вследствие этого потерял сознание, а лайнер под управлением автопилота еще какое-то время продолжал полет. Когда топливо в баках закончилось, Boeing мог упасть где-то в районе Аляски. Из-за этого его и не нашли вовремя, а затем самолет просто затонул.

2. На авиалайнер могло быть произведено нападение. Ценители творчества Манабу Мабе вполне могли заказать такую акцию. Эта версия имеет мало сторонников, ведь ни одна из пропавших вместе с самолетом картин так и не объявилась ни в одной частной коллекции мира.

3. Бразильский Boeing мог оказаться над территорией СССР, что в 1979 году восприняли бы как угрозу национальной безопасности. Если лайнер действительно сбился с курса и залетел в воздушное пространство Советского Союза, он наверняка был сбит.

4. Последняя версия имеет яркий оттенок скандала. На борту исчезнувшего бразильского авиалайнера могли перевозиться запчасти советского истребителя МиГ-25, который за 3 года до этого угнал в Японию советский летчик В. Беленко. Могли там находиться и секретные сведения, украденные из СССР. По этой причине Boeing 707-323C и был сбит советскими ВВС в нейтральных водах.