Что такое Четверговая соль и как ее приготовить

Четверговая соль - необычная темная соль, которую издавна православные верующие готовят в Чистый или, как его называют в церкви, Великий четверг. То есть в четвертый день Страстной Седмицы - предшествующей Пасхе недели. Ее готовили хозяйки в качестве оберега для дома и как спасение от множества неприятностей.

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С самого утра четверга женщины наводили порядок в доме, принимали ванную или ходили в баню, и только после этого принимались за приготовление Четверговой соли - нужно было завершить с готовкой до заката. Приготовленную соль помещали в мешочек очень аккуратно, чтобы ни одной крупинки не упало на пол. Мисочку с ней ставили на центр стола - считалось, что это привлечет достаток в дом и убережет от неприятностей.

Четверговую соль использовали по самым разным назначениям - капризному малышу клали на язык крупинку, чтобы уберечь от сглаза и успокоить, добавляли в ванночку во время купания, чтобы младенец рос с крепким здоровьем. Девушки добавляли соль в воду для умывания, считалось, что она поможет сохранить красоту и здоровье кожи. В дорогу путешествующему тоже давали с собой мешочек - прикалывали к одежде, чтобы уберечь от беды в пути.

Верующие освящали соль наравне с пасхальными куличами и яйцами, считалось, что только после этого она обретает силу оберега.

Соль следовало использовать в течение всего года, в том числе можно было добавлять ее в небольших количествах в еду, но закончится она должна была к следующей Пасхе.

Как готовили Четверговую соль