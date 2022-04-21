Самые жуткие катастрофы, которые произошли в космосе

С того самого дня, когда Юрий Гагарин на корабле "Восток-1" совершил первый полет в космос, было сделано множество прорывов в космонавтике. Однако история покорения космоса имеет и трагическую сторону. "Рамблер" расскажет о самых крупнейших космических катастрофах.

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Шаттл "Колумбия STS-107"

Видео дня

Первого февраля 2003 года экипаж шаттла возвращался на Землю после успешной космической миссии. Во время вхождения в атмосферу датчик температуры на левой плоскости крыла корабля передавал аномальные значения, а затем на том же крыле четыре датчика гидравлической системы зашкалили за минимум. Через пять минут связь с экипажем уже была потеряна. Одному из телеканалов США удалось заснять, как охваченный пламенем шаттл разваливается на части. Весь экипаж из семи человек погиб.

Через некоторое время президент США Джордж Буш заявил, что программа "Спейс Шаттл" технологически устарела и будет закрыта.

"Союз-11"

Экипаж "Союза-11" проработал на станции "Салют-1" 11 дней. Позже было зафиксировано возгорание, и космонавтам приказали вернуться на Землю. По данным Центра управления полетами, вхождение в атмосферу, торможение и приземление прошли в штатном режиме, однако при этом связь с экипажем установить не удалось. Когда люк аппарата открыли, все члены экипажа были мертвы.

После проведенного расследования выяснилось, что космонавты пострадали от декомпрессионной болезни – произошла разгерметизация корабля на большой высоте. Из-за конструкции корабля в нем не было скафандров, поэтому членам экипажа не удалось вовремя устранить проблему. После этой трагедии пилотов "Союза" стали в обязательном порядке снабжать скафандрами

"Союз-1"

23 апреля 1967 года планировалось первое в истории испытание пилотируемого корабля серии "Союз". Так, в назначенный день "Союз-1" с пилотом Владимиром Комаровым вышел на орбиту. В космосе необходимо было осуществить стыковку с "Союзом-", который должен был быть запущен позже. Однако у первого корабля не раскрылась одна из солнечных батарей, поэтому экипаж второго таки не полетел.