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1 час назад

Границы использования нецензурной лексики изменились

Москва24

Границы и условия использования ненормативной лексики изменились за последние 25 лет, сообщает "Радио 1" со ссылкой на доцента Института лингвистики РГГУ Татьяна Базжина.

Границы использования нецензурной лексики изменились
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Никогда до этого нельзя было использовать мат в смешанной компании, где есть мужчина и женщина. Сейчас это изменилось. То, что подростки в общении между собой всегда использовали сленг и мат, – это психологическая особенность подросткового сообщества",

– отметила эксперт.

Носитель русской культуры должен владеть матерной лексикой, но при этом понимать, когда его можно использовать, а когда нет, добавила Базжина.

По ее мнению, постоянное использование в разговоре ненормативной лексики является показателем нехватки слов, а произносимые человеком матерные слова – просьбой о помощи.

Согласно опросу Ассоциации учителей литературы и русского языка, каждый десятый школьник в РФ постоянно использует матерную лексику. При этом треть ругающихся матом школьников делают это, когда не находят подходящих слов для выражения эмоций, а 11,5% – когда чувствуют себя несчастными.

В феврале аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал об ограниченности алгоритмов соцсетей для распознавания ненормативной лексики на картинках. При этом нецензурную брань в формате обычного текста алгоритмы соцсетей легко распознают.

Истории,Эльдар Муртазин,
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