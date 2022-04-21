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29 минут назад

Нейросеть научили распознавать высоту деревьев

Экосфера

Для создания карты алгоритм обучили на измерениях, полученных во время космического лазерного сканирования двухлетней миссии NASA GEDI. Ее задача заключалась в измерении того, как вырубка лесов повлияла на концентрацию CO₂ в атмосфере.

Нейросеть научили распознавать высоту деревьев
Фото: unsplash.comunsplash.com

Кроме этого, в базу данных ИИ вошли 250 тысяч спутниковых снимков, полученных с двух спутников Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства.

ИИ рассматривал растительность между 51 градусом северной и южной широт. Самые высокие деревья, согласно карте, расположены на уровне экватора, — Латинской Америке, центральной Африке и странах Океании.

Это еще раз доказывает, что тропические леса — естественный «буфер» климатического кризиса. Тень, которая падает от них на землю, серьезно охлаждает планету.

Высота деревьев отвечает и за поглощение углекислого газа. Это важный аспект, поскольку по подсчетам ученых, растительность высотой более 30 метров встречается только на 5% суши. При этом только 34% из них расположены на охраняемых территориях.

Благодаря спутниковым данным Sentinel-2 высоту растительности можно измерять каждые пять дней, что позволяет отслеживать вырубку тропических лесов.

В дальнейшем, считают ученые, карта может стать основным инструментом, который позволяет следить за изменением климата и вымиранием видов, а также поможет скорректировать меры по борьбе с экологическими последствиями.

Истории,NASA,Европейское космическое агентство,
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