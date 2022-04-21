Древние символы власти найдены на стенах Синопского замка

В Турции археологи при обследовании стен Синопского замка обнаружили древние барельефы, выполненные в виде бычьих голов. Специалисты говорят, что древности головы быков считались символом власти.

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Как сообщает Hurriyet Daily News, открытие было сделано в рамках проекта "Городская площадь". Одна из его целей - раскрыть историческую красоту северной турецкой провинции Синоп. Для этого сносятся относительно современные здания и сооружения, не имеющие большой ценности. В результате открывается новый вид на старинные памятники.

Благодаря такой работе ученые сделали неожиданное открытие. Они нашли барельефы, изображающие головы быков. Эти элементы раньше украшали стены Синопского замка. Казалось бы, они всегда были на виду, но только сейчас барельефы изучили, как следует.

В результате эксперты пришли к выводу, что эти фигуры относятся к периоду правления царя Митридата VI. Он родился в Синопе и правил на территории современной Анатолии между 120 и 63 годами до нашей эры. По мнению археологов, фигуры были высечены на камнях как символ власти того периода. Подобные барельефы обычно размещались у входов во дворцы и важные храмы.