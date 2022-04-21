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1 час назад

Древние символы власти найдены на стенах Синопского замка

Российская Газета

В Турции археологи при обследовании стен Синопского замка обнаружили древние барельефы, выполненные в виде бычьих голов. Специалисты говорят, что древности головы быков считались символом власти.

Древние символы власти найдены на стенах Синопского замка
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает Hurriyet Daily News, открытие было сделано в рамках проекта "Городская площадь". Одна из его целей - раскрыть историческую красоту северной турецкой провинции Синоп. Для этого сносятся относительно современные здания и сооружения, не имеющие большой ценности. В результате открывается новый вид на старинные памятники.

Благодаря такой работе ученые сделали неожиданное открытие. Они нашли барельефы, изображающие головы быков. Эти элементы раньше украшали стены Синопского замка. Казалось бы, они всегда были на виду, но только сейчас барельефы изучили, как следует.

В результате эксперты пришли к выводу, что эти фигуры относятся к периоду правления царя Митридата VI. Он родился в Синопе и правил на территории современной Анатолии между 120 и 63 годами до нашей эры. По мнению археологов, фигуры были высечены на камнях как символ власти того периода. Подобные барельефы обычно размещались у входов во дворцы и важные храмы.

"Эти фигуры явно находятся не на своих первоначальных местах, вероятно, они были перенесены сюда, - говорит Джемалеттин Кайя, член правления Синопской ассоциации исследований истории и культуры. - Их снимали с храмов, древних дворцов, входов в здания и крыш города. Именно таких животных использовали прорицатели в гадании в древности. Их можно найти в разных частях Синопа".

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