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1 час назад

Страстная Седмица: что нельзя делать в Великую субботу

Мира Маркина

Подходит к завершению самая важная неделя в жизни каждого православного верующего человека — наступила Великая суббота Страстной седмицы, а это значит, что уже завтра будет праздноваться Пасха.

Страстная Седмица: что нельзя делать в Великую субботу
Фото: pixabay.compixabay.com

В Великую субботу принято посещать церковь и освящать пасхальные кушанья — крашеные яйца, куличи и творожную пасху. В этот день строго запрещается посещать развлекательные заведения, что-то праздновать, веселиться или ругаться. Не зря другое название этого дня — Тихая суббота. Верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, его последние наставления. В пятницу, согласно Библии, Иисус был распят, а всю субботу его тело пролежало в гробнице, именно поэтому пятница и суббота самые скорбные дни Страстной недели.

Каждый должен задуматься о своей жизни и своей душе, простить все обиды и перестать кому-либо завидовать, если грешил этим ранее.

Сегодня — последний день поста. Уже завтра можно будет накрывать праздничный стол и есть то, что запрещалось последнее время, а сегодня еще необходимо воздержаться от мясных и молочных продуктов. Священнослужители отмечают, что на Страстной седмицы вообще лучше отказаться от еды, на сколько это возможно без вреда для здоровья - так мы приближаем себя к святому.

В Великую субботу необходимо максимально оградить себя от любой физической работы. Лучшим вариантом будет провести как можно больше времени в молитве, на богослужении, а всю уборку стоит закончить до пятницы и субботы. А вот мыться в этот день разрешено - в светлый праздник Пасхи человек должен войти чистым не только душой, но и телом. Считается, что в этот день нельзя выносить мусор и любые другие вещи из дома, а также давать в долг деньги.

Погодные приметы

  • Если солнце на рассвете прячется в дымке, летом можно ждать хорошего урожая.
  • Утром небосвод чистый — урожай выдастся не самым удачным.
  • Туман в такой день предвещает дожди.
Истории,Иисус Христос,
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