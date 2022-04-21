Что сказано о России в трех тайнах Фатимы

Православная церковь не признает фатимские явления Богородицы, но в католическом мире им придают большое значение. "Рамблер" рассказывает, что содержалось в пророчествах Девы Марии.

Фото: Кадр из фильма "Явление" Кадр из фильма "Явление"

Женщина в белом явилась трем португальским детям Лусии, Жасинте и Франсишку, которые пасли овец неподалеку от города Фатима в мае 1917 года. Женщина представилась Девой Марией и велела им приходить к этому месту каждый месяц 13 числа. Последнее ее явление было 13 октября. За это время она открыла им три тайны, которые позже стали называться три тайны или три пророчества Фатимы (ударение на первый слог).

Joshua Benoliel

Богородица сообщила, что скоро заберет к себе Жасинту и Франсишку, а Лусии она сказала непременно обучиться грамоте, ведь именно ей предстоит открыть пророчества миру.

Первая тайна

Первое откровение дети увидели 13 июля 1917 года это было — видение ада. Вот как вспоминает это Лусия:

"Богородица показала нам огромное море огня, которое будто бы находится под землей. В этот огонь были погружены демоны и души в человеческой форме, как прозрачные горящие угли, все почерневшие или как темная бронза".

Тогда же Дева Мария упомянула освящение России, но подробности были раскрыты во втором пророчестве.

Вторая тайна

На этот раз Дева Мария говорила о спасении. В пророчестве говорилось о возможной войне, которая случится при папе Пие XI, который занимал свой пост с 6 февраля 1922 года по 10 февраля 1939 года. Избежать войны поможет Россия.

"Чтобы предотвратить это, я пришла просить о посвящении России моему Пренепорочному Сердцу и о причащении ради возвращения к Первым Субботам. Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Добрые будут му́чимы, Святейший Отец будет много страдать, некоторые народы будут уничтожены. В конце моё Пренепорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, и она обратится и некоторое мирное время будет даровано миру".

У этого пророчества масса толкований, большинство склоняется к тому, что речь идет о том, что с приходом большевиков к власти в России начались гонения на Церковь, а результатом этого стала Вторая мировая война. И хотя историки считают официальной датой начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда был избран другой папа, вооруженные конфликты по всему миру начали вспыхивать задолго до этой даты.

Третья тайна

В своих мемуарах Лучия не стала раскрывать содержание третьего пророчества, посчитав, что мир пока не готов его узнать, но 1943 году она серьезно заболела, и действующий тогда папа просил ее все же написать о чем, шла речь в третьем пророчестве, пообещав, что не раскроет его.

Запечатанный конверт хранился до 2000 года. Исследователи полагают, что его могли не распечатать и в этом году, но давление общества было слишком велико. В 1980-е году один человек даже угонял самолет с требованием раскрыть тайну.

"Мы увидели в бесконечно ярком свете, что есть Бог, нечто подобное тому, как изображения людей появляются в зеркале, когда они проходят перед ним: епископа, одетого в белое, — нам показалось, что это был Святейший Отец. Там были и другие епископы, священники, верующие мужчины и женщины. Они поднимались вверх по крутой горе, на вершине которой был большой Крест из неотёсанных стволов пробкового дерева. Прежде чем попасть туда, Святейший Отец прошел через большой город, наполовину в руинах, наполовину содрогающийся. Он шел останавливаясь, страдая от боли и горя, и молясь за души тех, трупы которых он встречал на своем пути. Достигнув вершины горы, на коленях у подножия Креста он был убит группой солдат, которые стреляли в него пулями и стрелами".

Тогда это пророчество признали сбывшимся. Священники предположили, что святейший отец — это папа, на которого в 1981 году было совершено покушение. Он мог бы умереть на месте, но в тот момент повернулся к девочке, которая в руках держала образ Фатимской Богоматери. Когда его доставили в больницу он просил привезти ему из русской церкви Успения Богородицы в Фатиме Казанскую икону Божией Матери, хранившуюся там с 1970 года. Позже он хранил ее в личных покоях, а в 2004 году икону передали Русской православной церкви в 2004 году.

После выздоровления папа много говорил о том, что всем мировым проблемам может положить конец обращение России к Богородице, тогда, по его словам, настанет триумф Марии.