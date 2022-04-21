«Остфлигеры»: какие советские летчики переходили в Люфтваффе

До недавнего времени участие советских летчиков на стороне Германии в Великой Отечественной войне являлась закрытой информацией. Все архивы были засекречены, к ним не было публичного доступа. На сегодняшний день эта страница истории очень мало изучена, но часть архивных документов была все же рассекречена.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Еще задолго до объявления Второй мировой войны некоторыми пилотами советских ВВС задействовались собственные машины для бегства заграницу. Так, в Польшу на одном самолете перелетели командующий 17-м авиаотрядом Клим и старший моторист Тимащук. На территорию Латвии совершил перелет летчик ГВФ Г. Н. Кравец. В своих целях его применило диверсионные-разведывательное “Предприятие “Цеппелин” на должности руководителя разведывательной группы. Их миссией было осуществить в советском тылу подрыв инфраструктурных объектов - мосты на железной дороге через Волгу и Каму.

Видео дня

Подталкивала советских летчиков к перелетам мощная пропагандистская компания, осуществляемая немцами. Листовки, выпущенные большими тиражами, взывали к переходу на сторону “братьев по оружию – пилотов Люфтваффе”. Ссылаясь на данные немецких военных документов, 20 экипажей воспользовались побегом в первые 3 месяца 1944 года. Первый такой случай произошел при бомбежке Кенигсберга. Штурман спрыгнул с самолета посредством парашюта из своего “СБ”. В данной ситуации предпочтение было отдано дезертирству вместо возвращения на тот же аэродром. С перелетами не удавалось бороться, даже, несмотря на предпринимаемые меры против скрытого дезертирства – раздел приказа Наркома обороны СССР № 229 от 1941 г. Данная тенденция продолжалась до 1945 г.

Первой инстанцией немецких Вооруженных сил, подавших предложения пользоваться русскими летчиками из числа военнопленных, был Абвер. 1942 г. во главе с майором Филатовым стала действовать учебно-тренировочная авиагруппа в составе РННА. В ее состав входили 22 человека. Но со сменой руководства, она была закрыта. Вторую удачную попытку удалось реализовать в первых числах октября 1943 г. в городе Летцене (Восточная Пруссия) по инициативе Мальцева В. И.