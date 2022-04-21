Как гадать на пасхальных яйцах

Гадать во время Страстной недели нельзя, это считается грехом. Однако можно проводить гадания на Пасху. Это древняя традиция, хорошо знакомая славянскому народу. Рассказываем, как гадать на судьбу, используя пасхальное яйцо.

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Гадание по желтку

Необходимо очистить освященное в храме яйцо и разрезать пополам. По состоянию желтка можно понять, что человека ждет в ближайший год:

если желток яркого, насыщенного цвета, его жизнь будет радостной и благополучной;

если желток большой и находится очень близко к краю, стоит ожидать скорого замужества;

если желток сварился не до конца и немного жидкий, это значит, что девушка не выйдет замуж в ближайшее время.

Гадание по силуэтам

Для этого гадания нужно подготовить сырое яйцо, воду и стакан. Необходимо разбить яйцо в воду так, чтобы и желток, и белок попали в стакан. Из массы образуется фигурка, которую надо интерпретировать.