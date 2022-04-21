Как гадать на пасхальных яйцах

Гадать во время Страстной недели нельзя, это считается грехом. Однако можно проводить гадания на Пасху. Это древняя традиция, хорошо знакомая славянскому народу. Рассказываем, как гадать на судьбу, используя пасхальное яйцо.
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Гадание по желтку
Необходимо очистить освященное в храме яйцо и разрезать пополам. По состоянию желтка можно понять, что человека ждет в ближайший год:
- если желток яркого, насыщенного цвета, его жизнь будет радостной и благополучной;
- если желток большой и находится очень близко к краю, стоит ожидать скорого замужества;
- если желток сварился не до конца и немного жидкий, это значит, что девушка не выйдет замуж в ближайшее время.
Гадание по силуэтам
Для этого гадания нужно подготовить сырое яйцо, воду и стакан. Необходимо разбить яйцо в воду так, чтобы и желток, и белок попали в стакан. Из массы образуется фигурка, которую надо интерпретировать.
- Если белок просто опускается на дно, для девушки это предвещает неприятности, чью-то смерть или пожар. Для незамужней это означает одиночество.
- Очертания корабля для мужчины означает дальнее путешествие, для замужней женщины - возвращение супруга, а для незамужней - скорая свадьба и, возможно, поездка с мужем за границу.
- Сердце в воде предвещает для девушки большую любовь.
- Если гадающий увидел в стакане очертания лица, его ждет какая-то новость, неожиданное событие, а если фигурку человека - то помощь или крепкий союз.
- Цветок говорит о скором счастье и благополучии в духовной и материальной жизни.
- Образ собаки для женщины значит, что в ее окружении есть сплетница, а для мужчины - что у него есть верный друг.
- Дерево, увиденное в воде, предвещает здоровье и радость.