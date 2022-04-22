День в истории: рождение философа, пророка и вождя

Чем примечательна дата 22 апреля?

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Сегодня, 22 апреля, Международный день Матери-Земли. В Париже началось строительство Бастилии, Муса Джалиль получил посмертно Ленинскую премию, появился МИД России и советское гражданство, а мировые державы решили не разрабатывать полезные ископаемые в Антарктиде. Родились пророк Мухаммед, революционер Владимир Ленин, немецкий философ Иммануил Кант, автор "Лолиты" Владимир Набоков, ученый-палеонтолог и писатель-фантаст Иван Ефремов, актриса и фотомодель Бетти Пейдж. Умерли итальянская балерина Мария Тальони, отстраненный от власти 37-й президент США Ричард Милхауз Никсон, советский режиссер и актер Михаил Козаков. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Пророк, вождь и премированный поэт

22 апреля 571 года (по юлианскому календарю) родился пророк Мухаммед — основатель ислама. История его появления на свет завораживает. По рассказам, во время родов Амины, матери Пророка, в комнате было очень много света, а звезды были так близки, будто вот-вот упадут на Землю. И перед тем как отправиться на Небеса, в доме появились три ангела, что стали прислуживать ему. В руках каждого ангела был особый предмет: у первого был кувшин, у второго — золотой таз, а у третьего — сложенный кусок прекрасного белоснежного шелка, в который была завернута печать пророчества. Эти же ангелы трижды искупали избранника Аллаха в тазу, поливая его водой из кувшина. Помимо Мухаммеда, в исламе признаются и другие пророки, которых больше ста тысяч, однако именно Мухаммед был послан не к отдельному городу или народу, а ко всему миру, и закон его действителен до Судного дня.

22 апреля 1870 года в Симбирске родился Владимир Ленин (Ульянов), в будущем лидер большевистской партии России. В 1887 году поступил на юридический факультет в то время Императорского Казанского университета, но долго там не продержался — в декабре его исключили за участие в студенческой сходке. После этих событий его сослали домой и вернуться в Казань разрешили только осенью следующего года. Революционную деятельность Владимир Ильич Ленин начал именно здесь, вступив в марксистский кружок.

22 апреля 1957 года татарскому поэту-патриоту Мусе Джалилю посмертно была присуждена Ленинская премия за цикл стихов "Моабитская тетрадь". В Казани Джалиль жил на углу Горького и Гоголя, работал ответственным секретарем Союза писателей Татарской АССР и заведующим литературной частью Татарского оперного театра. На посту военного корреспондента получил серьезное ранение и попадал в плен и концлагерь. Там Джалиль вступил в Сопротивление, в итоге поэта арестовывали и казнили. В тюрьме Джалиль и создал знаменитую "Моабитскую тетрадь", которая во многом доказывала его невиновность перед родиной.

В 1978 году 22 апреля шинный завод в Нижнекамске дал первую продукцию — шины для автомобилей повышенной подъемности. История завода началась в 1968 году 7 мая, когда заложили первый блок под фундамент первого производственного корпуса. В 1971 году министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Виктор Федоров подписывает приказ №342, по которому строящийся завод выходит из состава Нижнекамского химкомбината на правах самостоятельного предприятия с названием "Нижнекамский шинный завод". Открылось предприятие в 1973 году. Со временем завод только увеличивал объемы производства, производя самые разнообразные модели шин.

22 апреля 2021 года "Реальное время" написало про Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. На нем состоялась демонстрация последних достижений в области большой традиционной генерации и "зеленой" энергетики, в событии принимали участие около 200 различных компаний из разных регионов страны.

Царь Николай учредил МИД

22 апреля 1832 года по указу императора Николая I образовано российское Министерство иностранных дел. Просуществовало оно с 1802 по 1917 год. Изначально у министерства был предшественник — Коллегия иностранных дел Российской империи, которую основал Александр I. Среди функций МИДа — поддержание дипломатии с иностранными правительствами, покровительство в чужих краях русской торговле и вообще русским интересам, законная защита русских подданных по делам их за границей, содействие удовлетворению законных требований иностранцев по делам их в России.

22 апреля 1931 года Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве. Оно подтверждало, что если лицо не является подданным другого государства, то, находясь на территории страны, оно признается гражданином СССР. Быть им можно было даже проживая в другой стране. А чтобы лишиться гражданства, нужно было совершить поступок, который либо порочил высокое звание гражданина СССР, либо наносил ущерб престижу или государственной безопасности СССР.

Шоу на 35 миллионов

22 апреля 1838 года пароход "Сириус" впервые пересек Атлантический океан без использования парусов. На путешествие потребовалось 18 суток и 10 часов. Интересно, что формально он не был первым кораблем с подобным рекордом, до него это сделал английский "Радамантус". Но, в отличие от "Сириуса", "Радамантусу" потребовалось совершить несколько остановок, чтобы очистить паровые котлы от отложений морской соли.