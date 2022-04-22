Тайна гибели сына Чапаева

В журнале «Огонек» за 1949 год сообщалось, что младший сын легендарного комдива «погиб смертью храбрых в боях с немецкими фашистами». Однако на самом деле жизнь Аркадия Чапаева оборвалась во время тренировочного полета.

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Дружба летчиков

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Аркадий Васильевич Чапаев родился в 1914 году, став самым младшим ребенком красного командира и его супруги Пелагеи Метлиной. Детство и юность его выпали на то время, когда военные профессии были очень популярными. Хотя, конечно, определенный отпечаток на выбор Чапаевым-младшим будущей специальности наложила и биография отца, героя двух войн. Поэтому неудивительно, что получив среднее образование, Аркадий поступил в Борисоглебскую летную школу. А в 1938 году Чапаев-младший стал слушателем Военно-воздушной академии имени Жуковского. Об этом упоминает в своей книге «На защите московского неба», Виктор Урвачев.

Именно благодаря своей профессии Аркадий познакомился со многими знаменитостями тех лет. Сблизился он и с летчиком Валерием Чкаловым: они вместе испытывали новые истребители. Мало того, как утверждала в своих мемуарах «Валерий Чкалов», дочь Чкалова, Валерия Валерьевна, они даже жили в одном доме с Аркадием Чапаевым. Как известно, Чкалов погиб в декабре 1938 года во время очередного испытательного полета. Одним из первых, кто посетил Чкаловых после трагедии, оказался Аркадий Чапаев. Тогда он наверняка даже и подумать не мог о том, что его ждет аналогичная судьба и что гибель его, как и гибель Чкалова, вызовет множество вопросов.

Гибель из-за скандала с женой?

Как пишет В. О. Дайнес в издании «Чапаев», через несколько месяцев после похорон друга Аркадий Чапаев разбился. Это случилось 7 июля 1939 года. В ту пору сын легендарного комдива, еще первокурсник упомянутой выше академии имени Жуковского, прибыл на аэродром Борисоглебской летной школы для прохождения практики. Несмотря на то, что Чапаев был уже относительно опытным пилотом, во время выполнения зачетного полета на истребителе И-16 что-то пошло не так. Самолет, за штурвалом которого находился Аркадий Васильевич, по непонятной причине внезапно вошел в штопор и врезался в землю.

Вот и правнучка Василия Ивановича Чапаева — Евгения — в издании «Мой неизвестный Чапаев» затрудняется однозначно ответить на вопрос, что же на самом деле произошло в небе. Между тем Евгения Артуровна пишет, что Аркадий Чапаев был несчастлив в семейной жизни: жена ему досталась очень ревнивая и сварливая. В тот день супруги якобы сильно повздорили и Аркадий Васильевич отправился на аэродром в несколько возбужденном состоянии. Возможно, эта нервозность и стала одной из причин катастрофы. Однако на самом деле далеко не все было так просто.

Проклятая дивизия

Если верить Сергею Степанову-Прошельцеву и его книге «Нераскаявшиеся каины. Криминал прошлых веков», 25-я дивизия, в которой служил Василий Чапаев, была для Сталина своеобразной костью в горле. Дело в том, что соратники комдива Иван Плясунков и Федор Зубарев в 1920 году приняли самое непосредственное участие в антибольшевистском восстании под Самарой, одним из организаторов которого являлся друг Чапаева — Александр Сапожков. По словам Степанова-Прошельцева, вождь был уверен в том, что, если бы Василий Иванович остался в живых, он непременно оказался бы рядом с Сапожковым, то есть стал бы противником новой власти.