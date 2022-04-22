Как в СССР "космополиты Вселенной" провели Первую мировую выставку межпланетных аппаратов

Весну 1927 года можно считать окончанием восстановительного периода СССР после Гражданской войны, поскольку страна в основном достигла довоенных экономических показателей Российской империи. В апреле в Москве проходил IV съезд Советов, на котором председатель Совнаркома Алексей Рыков предложил пятилетний принцип планирования развития промышленности в стране. Тогда же еще не отменили положение о Новой экономической политике (НЭП). Во многих сферах общественной жизни царил дух свободы, надежд и предпринимательства. Проводилось много различных мероприятий, некоторые из которых по-настоящему изумляли публику.

Фото: Архив ГБУК РО "Музей К.Э. Циолковского" Архив ГБУК РО "Музей К.Э. Циолковского"

Так, некая Ассоциация изобретателей-инвентистов организовала новаторскую экспозицию, посвященную будущему освоению человечеством космического пространства. 24 апреля 1927 года, 95 лет назад, в бывшем доходном доме Пороховщикова на Тверской улице в доме 68 (сегодня 28) открылась Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов приборов и исторических материалов. Организаторы называли себя "внеклассовой, аполитичной ассоциацией космополитов Вселенной". Предтечей же выставки можно считать столичный кружок по изучению мировых пространств, созданный двумя годами ранее.

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Члены Ассоциации изобретателей верили, что совсем скоро наступит прогрессивное будущее, которое будет тесно связано с космосом, а у людей новой — коммунистической — формации их необычные идеи получат востребованность, что они смогут воодушевить не только советский народ, но и иностранных коллег.

Американцы, на приезд которых надеялись организаторы выставки, вежливо отказались от ее посещения, но многие немецкие теоретики и инженеры охотно откликнулись на приглашение.

Это письмо, а также переписку с зарубежными пионерами космонавтики Францем Улинским, Робертом Годдардом и Вальтером Гоманом опубликовал журнал "Уральский следопыт".

Как формировалась экспозиция

В оргкомитет Первой мировой выставки моделей межпланетных аппаратов, механизмов приборов и исторических материалов входили уже пожилой президент ассоциации Александр Суворов, участник Гражданской войны, бывший политкаторжанин Иван Беляев, изобретатель-конструктор Георгий Полевой, летчик и изобретатель Александр Федоров, а также библиотекарь Ольга Холопцева (вела переписку, связанную с проведением мероприятия) и московский художник-оформитель Иосиф Архипов.

Именно Архипов создал любопытную витрину для выставки, где изображался лунный пейзаж с острыми пиками гор, серебристая космическая ракета у края большого кратера и маленький челове­чек в скафандре на скале. И все это находилось на фоне бес­крайнего черного неба с большим сине-зеленым диском Земли. Как сообщали СМИ, пройти мимо подобной витрины было невозможно, у нее постоянно толпился народ. Картина будоражила воображение и возбуждала меч­ты о покорении космического пространства и далеких планет.

Большинство виднейших отечественных и зарубежных практиков и теоретиков кос­монавтики того времени прислали на выставку свои работы, печатные труды и про­екты: Николай Кибальчич и Константин Циолковский (Российская империя и СССР), Роберт Годдард (США), Робер Эсно-Пельтри (Франция), Макс Валье и Герман Гансвиндт (Германия), Герман Оберт (Румыния) и другие. Наиболее крупным изобрета­телям и ученым на экспозиции посвящались специальные стенды. Всего в экспозиции насчитывалось семь разделов. Такого всеобъемлющего собрания материалов деятелей космонавтики ранее никогда не представлялось. Она проработала два месяца и прошла вполне успешно: посетили выставку не менее 10 тыс. человек.

Сегодня, конечно, с позиций современных знаний многое из демонстрированного на выставке может показаться наивным. Но тогда никто не мог всецело предполагать все сложности космических полетов; инженеры, теоретики и просто увлеченные космосом люди верили в реальность своих задумок.

Александр Федоров приехал в Москву с проектом так называемого атомного ракетомобиля. Движитель этого аппарата должен был работать на электрохимической энергии, возникающей в результате внутриатомных процессов (к тому моменту была уже разработана в целом теория радиоактивного распада). По замыслу изобретателя, "ракетомобиль" на шесть человек имел обтекаемую форму, которую он объяснял необходимостью старта с Земли с разгоном до 1 000 км/ч в атмосфере. Далее аппарат должен был выйти в дальний космос со скоростью 25 км/с.

Аппарат Георгия Полевого имел совсем иной физический принцип. Изобретатель предполагал использовать свойство соленоида выталкивать металлические предметы для создания мощнейшей электромагнитной пушки, которая позволит забрасывать снаряды на космическую высоту. К 1927 году, как раз к открытию экспозиции, его изобретение обрело законченный вид. Космостанция (электромагнитная пушка) Полевого представляла собой просверленный в горном массиве "компрессорно-соленоидный" тоннель, в котором по направляющим скользил бы особый вагон, заключенный в железный панцирь обтекаемой формы. Сверхмощная "компрессорно-соленоидная" станция, согласно расчетам, должна была придать этому реактивному вагону скорость до 1 600 м/с. "Ракетомобиль Полевого" по инерции должен был выйти в космос, постепенно развивая скорость до 11 км/с. При этом, достигнув высоты 150 км, панцирь должен был бы автоматически раскрыться и на парашюте упасть вниз, после чего его надлежало забрать наземным службам для повторного использования.

В пояснительной записке к проекту изобретатель указывал, что на большой высоте сопротивление среды будет незначительным и для сообщения вагону космической скорости потребуется горючих веществ значительно меньше, чем ракетам, поднимающимся непосредственно с земли. Кроме того, отсутствие пропеллеров и других выступающих частей в межпланетном вагоне могло бы сделать его легким и сравнительно небольшим, что облегчило бы маневрирование и возвращение на Землю.

В целом московская пресса отнеслась к выставке с интересом, но весьма иронично.

Организаторы оказались предусмотрительны и для "лунных туристов" на выставке имелась специальная книжка, куда записывались все, кто хотел побывать на спутнике Земли. А рядом располагался уголок писателей-фантастов Жюля Верна и Герберта Уэллса с их космическими средствами передвижения в виде снаряда и сферы.

Основоположник практической космонавтики

К моменту организации выставки Константину Циолковскому уже исполнилось 69 лет, он получил признание в научном мире, к нему перестали относиться как к глухому блаженному и высоко оценили его труды. Бедность и неурядицы остались в прошлом. Более четверти века ученый-самоучка упорно занимался темой космических полетов (первая рукопись на космическую тему "Свободное пространство" была написана в 1883 году, в 1887 году — небольшая повесть "На Луне", где он описал представления об ощущениях человека, попавшего на спутник Земли).

В статье "Исследование мировых пространств реактивными приборами" Циолковский впервые обосновал важное положение: аппаратом для успешных космических полетов могла стать ракета. Ученый также разработал концепцию жидкостного ракетного двигателя, в частности, определил скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему (т.е. разгон до второй космической скорости — 11,2 км/с). В 1920-е годы Циолковский занимался многими практическими вопросами космоса, которые позднее сформировали основу для советского ракетостроения. Он предложил варианты управления космическим кораблем, схемы охлаждения, конструкции сопла и системы подачи топлива. Труды Циолковского получили признание не только в нашей стране, но и во всем научном мире.

Не поддавшись на уговоры коллег, ученый весной 1927 года все же не приехал в Москву из Калуги, где постоянно жил и работал, оставаясь затворником. Однако знакомство посетителей с его работами, широко представленными на выставке, показали невероятное богатство идей Циолковского, умение заглянуть на десятилетия вперед.

Несомненно, работы Константина Циолковского знал и конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР Сергей Королев. В сентябре 1957 года он побывал в Калуге и посмотрел, как шло строительство дома-музея основоположника практической космонавтики, который собирались открыть к его 100-летию 17 сентября. Тогда глава советской космонавтики сделал необходимые распоряжения, после чего, по свидетельствам очевидцев, работа пошла активнее.