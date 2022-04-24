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38 минут назад

Пасха: главные традиции и запреты этого дня

Мира Маркина

Завершилась главная неделя в жизни каждого православного верующего - Страстная Седмица. Каждый день ее был наделен особым смыслом и воспоминаниями о библейских сюжетах, рассказывающих о последних земных испытаниях и напутствиях Христа перед его распятием на Голгофе и воскрешением. И вот, настал самый долгожданный праздник православных христиан - день воскресения Христа, светлая Пасха.

Пасха: главные традиции и запреты этого дня
Фото: pixabay.compixabay.com

Этот день наполнен традициями. Самая популярная из них - особое приветствие. В Пасху все верующие здороваются друг с другом восклицанием «Христос Воскресе!», на что в ответ говорят: «Воистину Воскресе!».

Основным обычаем является обязательный поход в храм на праздничную службу. Большинство старается попасть в церковь еще в полночь - в это время там проводится Крестный ход и продолжается торжественное богослужение.

Пасха - это первый день завершения Великого поста. С сегодняшнего дня вновь разрешается употреблять в пищу молочные и мясные продукты. На столе в каждой православной семье в этот день стоят куличи, творожная пасха и крашеные яйца - все это предварительно было освящено в субботу.

Сегодня принято дарить друг другу пасхальные сувениры, обмениваться куличами и пасхальными яйцами, а также подавать их нуждающимся. Это первый день после Страстной недели, когда разрешены веселье, радость и празднования. Все это напрямую связано с событиями из Библии - если в предыдущие дни они были преисполнены скорби, то и веселье, празднования и громкие посиделки были запрещены, а в день Воскресения Христова радость наполняет всех и все вокруг.

Однако есть вещи, которые и сегодня не одобряются церковью:

  • нельзя употреблять алкогольные напитки,
  • запрещено выполнять физическую работу, убираться в доме,
  • ссориться, злиться и обижаться,
  • вопреки мнению многих, сегодня запрещено посещать кладбища,
  • не разрешается и давать деньги в долг.

Погодные приметы

  • Если в Пасху идет дождь, весна будет холодной и дождливой.
  • Хмурая погода в день Пасхи предвещает холодное лето.
  • Облачность сегодня - предвестник плохого урожая.
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