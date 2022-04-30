Почему японские воины откусывали себе языки

Иногда можно неудачно споткнуться и случайно откусить кончик языка. Это неприятно, больно, но не смертельно. А вот откусить хотя бы половину языка не так-то просто. Зачем этому навыку учились японские самураи — в материале "Рамблера".

Фото: Toyohara Kunichika Toyohara Kunichika

Через корень языка, в его нижней части проходит мощная артерия. Если ее повредить, то человек, не получивший вовремя медицинскую помощь, вполне может скончаться от большой кровопотери. И хотя это не самая быстрая смерть, к такому способу уйти из жизни прибегали самураи. У них, как известно, нет цели, есть только путь, а пути они выбирают далеко не самые простые.

Японские воины изучали анатомию и хорошо знали, в каком месте нужно перекусить артерию, чтобы скончаться от потери крови. Кроме этого, они владели специальной техникой мощных ударов-укусов. Без серьезной подготовки откусить собственный язык точно не получится, к этому надо готовиться не только физически, но и морально.

К такому способу уйти из жизни прибегали самураи, которые попадали в плен к противникам. Быть пленником позорно, а кроме того, под пытками велик риск предать своих боевых товарищей. Чтобы этого избежать, самураи откусывали языки, не дожидаясь пыток, и мучительно умирали, не сказав ни слова.