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55 минут назад

Пять медведей поселились под домом женщины и храпели всю зиму

Lenta.ru

Жительница американского штата Калифорния всю зиму жаловалась на доносившиеся из-под дома звуки. Весной она обнаружила, что их издавала семья из пяти медведей, сообщает информационное агентство UPI.

Пять медведей поселились под домом женщины и храпели всю зиму
Фото: unsplash.comunsplash.com

В течение зимы женщина и другие жители дома слышали доносившийся снизу странный звук, похожий на храп. Соседи не верили и говорили, что им показалось, так как сами ничего не слышали.

Через несколько месяцев американка обнаружила, что храп вовсе не был игрой ее воображения. Когда наступила весна, она услышала звук, который издавала пробуждающаяся медведица. Как выяснилось, та провела под домом всю зимнюю спячку.

Женщине пришлось обратиться в организацию «Лига медведей», которая занимается спасением этих животных.

«Мы незамедлительно прибыли на место происшествия и попытались прогнать медведицу, еще не зная, что под домом находится целая медвежья семья»,

— отметили ее представители.

Оказалось, что в прошлом году медведица родила трех медвежат и усыновила еще одного детеныша, который остался сиротой. «Это была та еще сцена — наблюдать, как четыре маленьких детеныша появляются из проема и собираются на одной стороне забора, чтобы начать свой 2022 год», — рассказали в «Лиге медведей».

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