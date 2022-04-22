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1 час назад

Туристы на Багамах закормили экзотических животных сладким и взволновали ученых

Lenta.ru

Туристы, кормящие скальных игуан на Багамских островах фруктами, вызвали у животных пристрастие к сладкому и высокий уровень сахара в крови. Об этом сообщили ученые, пишет портал Phys.org.

Туристы на Багамах закормили экзотических животных сладким
Фото: ShutterstockShutterstock

Так, экзотические животные настолько привыкли к угощениям от туристов, что, увидев приближающихся путешественников, устремляются на пляжи за фруктами — защитники природы уже выразили свое волнение по поводу подобного поведения ящериц, которое делает их менее осторожными по отношению к людям и потенциально уязвимыми для браконьеров.

Помимо прочего, ученые заметили необычное влияние употребления сладких фруктов на организм игуан. Так, был проведен эксперимент, в ходе которого исследователи поймали 48 животных: половину из части островов, часто посещаемых туристами, а другую — из более отдаленной местности. Всем рептилиям дали напиток с глюкозой а затем проконтролировали уровень сахара в их крови.

Выяснилось, что у игуан, которых выловили с островов, посещаемых туристами, оказались самые высокие показатели уровня глюкозы, в то время как у другой половины ящериц, которые никогда не видели людей, уровень сахара поднимался медленнее и быстрее возвращался к норме.

«У других видов животных это было бы патологией. Мы уверены, что если бы это были мыши или люди, у них появился диабет»,

— добавили ученые. При этом исследователи еще до конца не изучили влияние сладкой диеты на здоровье игуан.

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