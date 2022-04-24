Парадокс природы: попугай-полуночник, который не может летать

Эта очаровательная птица создана из противоречий. Попугай какапо ведет ночной образ жизни — его даже называют совиным попугаем — и совершенно не умеет не только летать, но даже парить или хотя бы планировать. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Jake Osborne/Flickr Jake Osborne/Flickr

Желто-зеленые попугаи с большим клювом и мягкими перьями принадлежат к числу эндемиков Новой Зеландии и были открыты в 1845 году орнитологом Джорджем Робертом Греем. Когда-то они были широко распространены на всех островах этой страны, но из-за деятельности людей их количество сократилось до критического.

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Какапо перестал летать из-за отсутствия в Новой Зеландии млекопитающих хищников, способных ему угрожать. Крылья у него есть, но они совсем маленькие и не способны держать его в воздухе. При этом у него еще и короткие лапки с большими ступнями. Правда, неспособность летать какапо компенсирует тем, что быстро бегает и может ловко карабкаться по деревьям. Спускаясь вниз, он расправляет крылья, которые служат ему сообразным парашютом. Какапо, конечно, не будет кричать «Пиастры» как попугай Флинта. Его голос напоминает одновременно крик осла и хрюканье свиньи.

Эти попугаи спокойно обитали во влажных новозеландских лесах и питались растениями, ягодами, корешками, орехами, грибами, семенами, пыльцой, нектаром и фруктами. Например, эти попугаи обожают плоды риму. Кстати, у какапо есть интересная особенность — насыщенный запах. Однако они пахнут цветами и медом, и этот аромат выгодным образом отличает их от других животных.

Но вторжение на острова сначала полинезийских племен, а потом и европейцев привело к катастрофическим для какапо последствиям. Ведь люди привезли с собой животных, которых раньше на этих островах не было — крыс, кошек, куниц, горностаев, поссумов и других мелких хищников. Для них беззащитный совиный попугай стал лакомой и легкой добычей.

Тем более, что эти птицы очень упитанные, а среди попугаев вообще тяжеловесы. Вес самцов достигает четырех килограммов, самок — трех. К тому же маори тоже считали этих попугаев деликатесом и одно время активно на них охотились. А ведь при благоприятных условиях эти птицы могут встретить шестидесятилетний юбилей.

Кстати, название «какапо» попугаю дали маори, и оно означает «попугай во тьме». Действительно, днем эти птицы спят в расщелинах и норах, которые устраивают в гнилых пнях, а после захода солнца начинают исследовать свою территорию. В личной жизни какапо также большие оригиналы. В отличие от других попугаев самцы какапо — настоящие донжуаны, которые во время брачного сезона стараются найти себе сразу несколько подруг. Потомство самки выращивают самостоятельно. Чаще всего в кладке два яйца, но иногда их количество доходит до четырех.

Сейчас эти уникальные попугаи находятся на грани исчезновения. Завезенные человеком грызуны и мелкие хищники уничтожали не только взрослых особей, но гнезда с яйцами. А хозяйственная деятельность человека неузнаваемо изменила привычные для какапо места обитания. Кроме того, в настоящее время самцов больше чем самок, так как последние часто погибали, пытаясь защитить птенцов.

Чтобы сохранить вид, ученые разработали программу по переселению всех какапо на три необитаемых острова — Литл-Барриер, Кодфиш и Анкор-Айленд, которые были предварительно очищены от грызунов и хищников. В настоящее время у этих островов статус особо охраняемых территорий. Тем более, что совиные попугаи не размножаются и быстро погибают в условиях неволи.