Как выжить в болоте

Топи издавна настораживали и пугали людей. Неслучайно человеческая фантазия населяла их кикиморами, бродячими огоньками и другой нечистью. Ведь до сих пор в трясине погибает немало неосторожных туристов и грибников. «Рамблер» выяснил, как нужно вести себя в болотистой местности.

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Прежде всего нужно помнить, что в топких местах пейзаж обманчив, поэтому лучше всего доверять не глазам, а осязаемым вещам. Наиболее опасен ровный изумрудный ковер из трав или мха, который скрывает под своим непрочным покровом настоящую трясину. Также стоит обходить блюдца с чистой водой, похожие на колодцы. Ведь там как нигде глубоко.

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Перед пересечением болотистых мест нужно хорошо подготовиться: закрытая одежда, москитная сетка, рюкзак, который не стоит затягивать слишком туго, чтобы при необходимости быстро сбросить. Лучше всего путешествовать по болотам в компании, чем больше людей, тем легче им подстраховать друг друга. И, конечно, стоит заранее подобрать крепкий длинный шест, которым надо проверять каждый участок пути, прежде чем сделать шаг. Разумеется, если палка легко и глубоко проваливается, двигаться нельзя.

Также нужно учитывать время года и суток. Утро и вечер не самое подходящее время для прогулки по болотам, так как испарения тумана искажают общую картину местности и делают ее еще более зыбкой. Зимой трясина подмерзает и в целом болота становятся чуть более безопасными. Летом и осенью вероятность провалиться гораздо больше. Осенью из-за проливных дождей, летом наоборот из-за жары, когда топкие места прячутся под слоем подсохшего ила.

Прокладывая маршрут через болото, нужно держаться как можно ближе к деревьям, потому что благодаря корням здесь самая твердая почва. Также подойдут крупные кусты. Кроме того, они могут стать спасением для тех, кто все-таки провалился в трясину. Безопаснее всего наступать на переплетения корней и ветвей, которые создают дополнительную опору во время следующего шага. А вот участки, покрытые мхом, надо тщательно обходить. Кстати, лучше всего передвигаться по болоту скользящим шагом, не переносить вес тела только на одну ногу.

Как же выбраться из трясины, если несчастье уже произошло?

Самое главное правило — нельзя паниковать, дергать ногами и вообще делать резкие движения, они только ускорят погружение. Даже дышать стоит менее интенсивно. Нужно как можно скорее избавиться от груза, положить шест перед собой, так чтобы один конец упирался в дерево или твердую кочку. На палку надо лечь грудью или животом, и подтягиваться медленными змееобразными движениями.

Если шест недоступен, нужно использовать ветки, скрестив их перед собой, и лечь на них, а потом подтягиваться. В любом случае нужно создать плоскую поверхность, так как в горизонтальном положении человек погружается медленнее. Помочь может даже верхняя одежда, куртка или плащ. Если в пределах досягаемости есть дерево или большой куст, то стоит использовать их как опору для подтягивания.