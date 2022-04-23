Как Фидель Кастро оценил русскую кухню

Комиссия Мосгордумы поддержала идею об установке памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро в российской столице. По этому поводу «Мослента» опубликовала подробности первого визита политического деятеля в нашу страну в апреле 1963 года и вспомнила о том, как его встретили москвичи.

Фото: Мослента Мослента

Кастро тогда поселили в Кремле. В один из вечеров знаменитый кубинец предложил своему переводчику Николаю Леонову прогуляться по улицам города. Как потом вспоминал переводчик, сначала все было спокойно — на Москву спускалась ночь, прохожих было немного. Однако все изменилось, как только один из них узнал Команданте.

«Спустя минуту на улице раздались радостные возгласы, метр за метром нас окружало все больше людей... На подходе к Манежной площади их были уже сотни, толпа напирала, все были возбуждены и радостны…» — рассказал Леонов о реакции москвичей.

Прохожие норовили прикоснуться к знаменитому кубинцу, пожать ему руку, поговорить с ним. Ошеломленному Кастро в буквальном смысле пришлось бежать со всех ног. Переводчик помог ему найти убежище в стенах гостиницы «Москва».