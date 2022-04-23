Что принято делать в Великую субботу

Суббота - это прибогословенный день, пребывание во гробе Спасителя, время, когда мы стоим перед некой тайной. У нас нет точных описаний, что происходило, когда тело пребывало во гробе. Но по устойчивому преданию (в Евангелии этого нет, но это отражено в некоторых апокрифах), он сходит во ад. Спаситель освобождает души умерших. В этот день служится литургия Василия Великого, самый яркий ее момент - это когда священники, которые начали ее в темном облачении, посреди службы меняют его на белое. В этот день в старые времена всегда совершалось крещение оглашенных. Они долго готовились к нему, посещали службы. А крестились непосредственно перед Светлым Христовым Воскресеньем, чтобы Пасху встретить вместе со всеми. Отмечу, что белый цвет не совсем пасхальный, скорее, это крещальный цвет. После окончания субботней литургии во всех храмах начинается освящение пасхальной снеди. Это происходит круглый день до самого вечера. Отмечу, что Великая суббота для православных людей – время покаяния и любви к Господу.