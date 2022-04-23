Что принято делать в Великую субботу

Как рассказали в Самарской митрополии, на богослужениях в этот день вспоминают о погребении Иисуса Христа, его сошествии в ад и последующем воскресении. По словам священников, это день одновременно и скорбный, и радостный.
Согласно Евангелию, после смерти Иисуса его тело сняли с креста, подготовили к погребению, обернули в плащаницу и унесли в пещеру около Голгофы. Недоброжелатели Христа попросили Понтия Пилата завалить её камнями и поставить охрану. К тому моменту, когда стражники пришли, пещера была пуста. Богослужение Великой субботы начинается с раннего утра и продолжается до конца дня.
Полунощница, которая поётся после 23 часов, соединяется с началом торжественной пасхальной заутрени. Во время полунощницы плащаницу переносят с середины храма в алтарь, где она остается до праздника Вознесения Господня.
Как рассказал sova.info ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев:
Суббота - это прибогословенный день, пребывание во гробе Спасителя, время, когда мы стоим перед некой тайной. У нас нет точных описаний, что происходило, когда тело пребывало во гробе. Но по устойчивому преданию (в Евангелии этого нет, но это отражено в некоторых апокрифах), он сходит во ад. Спаситель освобождает души умерших. В этот день служится литургия Василия Великого, самый яркий ее момент - это когда священники, которые начали ее в темном облачении, посреди службы меняют его на белое. В этот день в старые времена всегда совершалось крещение оглашенных. Они долго готовились к нему, посещали службы. А крестились непосредственно перед Светлым Христовым Воскресеньем, чтобы Пасху встретить вместе со всеми. Отмечу, что белый цвет не совсем пасхальный, скорее, это крещальный цвет. После окончания субботней литургии во всех храмах начинается освящение пасхальной снеди. Это происходит круглый день до самого вечера. Отмечу, что Великая суббота для православных людей – время покаяния и любви к Господу.
В Великую субботу происходит схождение Благодатного огня. Считается, что это одно из главных чудес церкви, которого ежегодно ждут верующие накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения. Как замечают священники, в Великую субботу лучше ни с кем не ругаться, не ссориться, не выяснять отношения. Стоит попросить прощения у всех, с кем поссорились ранее. В этот день не принято отказывать в помощи, нельзя проходить мимо нуждающихся, обязательно нужно помочь. По народным традициям в этот день не стоит рыбачить и охотиться. Не желательно также делать уборку, стирать. А шить запрещено еще со среды.