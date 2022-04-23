Что нельзя делать на Пасху

Это самые главный праздник у православных людей, основа их веры. Это день, когда Иисус Христос воскрес. Простыми словами: из мира мертвых вернулся в мир живых. Именно поэтому на Пасху не следует отправляться на кладбище - обращаться к умершим (его нужно посетить на Радоницу - 9-й день после Пасхи).

Фото: СОВА СОВА

24 апреля нужно ходить с добром в гости к родным и близким людям. Однако важно помнить, что Пасха - это не день кулинарного изобилия. Хоть Великий пост подошёл к концу и на столах стоят куличи, яйца и творожная пасха, переедать и перепивать в этот день ни в коем случае нельзя.

В то же время запрещено выкидывать еду на Пасху. Особенно ту, что была освящена - это считается большим грехом. Не следует выбрасывать и скорлупу от яиц. Ее нужно закопать в землю - тогда она будет ещё более плодородной, верили в народе.

В светлый праздник Пасхи не рекомендуется работать. Правда, речь о бытовых и огородных делах. То есть не следует убираться по дому и копаться в саду.

Если 24 апреля вам необходимо пойти на службу, это, безусловно, можно и нужно сделать. Однако необходимо трудовой день провести в тишине, ни с кем не ругаться и не сквернословить.