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3 часа назад

Смертельное пари русского пилота, которое закончилось сроком

Мира Маркина

Проехаться на велосипеде без рук? Прыгнуть через костер? Что только не делают люди “на спор”. Но герой истории, которую расскажет “Рамблер”, переплюнул их всех. Ведь в результате его пари погибли несколько десятков человек.

Смертельное пари русского пилота, которое закончилось сроком
Фото: flickr.comflickr.com

А случилось все 20 октября 1986 года. Александр Клюев был командиром экипажа самолета ТУ-134 Грозненского авиаотряда Северо-Кавказского управления гражданской авиации, следовавший по маршруту Свердловск — Куйбышев — Грозный. Он поспорил со вторым пилотом по фамилии Жирнов, что сможет посадить самолет вслепую – только по приборам. В тот момент на борту находилось 85 пассажиров (в том числе 14 детей и несколько неучтенных “зайцев”) и 8 членов экипажа.

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Несмотря на очевидную опасность подобного пари, Клюев оставался решительным. Он закрыл обзорные окна кабины шторками и приступил к посадке в аэропорту Куйбышева. Ни штурман, ни инженер не препятствовали Клюеву. Кстати, шторки на окнах второго пилота все же не были закрыты.

Командир экипажа ошибся в своих расчетах. К моменту, когда самолет должен был сесть на шасси, его вертикальная и горизонтальная скорость оказались слишком высокими. Неизвестно, почему Жирнов не настоял на том, чтобы уйти на второй круг, услышав, как сработала сигнализация опасного сближения с землей. Как итог – борт плюхнулся “брюхом” на бетон взлетно-посадочной полосы с перегрузкой, в полтора раза превышающей критическую. Удар был такой силы, что стойки шасси сломались. Огромную “железную птицу” протащило по взлетно-посадочной полосе метров 300. В один момент самолет перевернулся через правое крыло, сошел на грунт и раскололся надвое. На раскаленные турбины двигателей хлынуло топливо из баков, в считанные секунды начался пожар. В панике пытаясь спастись, находившиеся на борту сгорали заживо или задыхались. Обшивка салона самолетов этой серии при тепловом воздействии превращала пространство в газовую камеру, поскольку выделяла фосген, синильную кислоту, хлористый водород, а также соединения мышьяка, диоксины и другие ядовитые вещества.

Те, кому удалось выбраться из адского пламени вспоминали, как из самолета выбежал мужчина в наручниках. Дело в том, что на борту находился преступник-рецидивист, которого этапировали в Грозный. Его конвоиры сразу же погибли. Преступнику повезло, он практически не получил ни единой царапины и мог бы легко сбежать. Но мужчина не стал этого делать и сдался милиционерам.

Жирнов, второй пилот, выжил после падения и помогал пассажирам выбраться из горящего самолета. Он скончался спустя три дня после трагедии, вероятнее всего, получив серьезную интоксикацию организма. На месте падения самолета погибли 53 пассажира и пятеро членов экипажа. В больницы Куйбышева поступили 28 человек, но 11 из них впоследствии скончались.

Печальная ирония истории заключается в том, что командир экипажа Александр Клюев остался жив. Его судили по статье 85-й УК РСФСР – “нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта”. Клюева приговорили к 15 годам лишения свободы. Это был максимально возможный срок по данной статье. В то время выше “пятнадцатилетки” была только высшая мера наказания.

Спустя время дело пересмотрели и срок пребывания Клюева в тюрьме сократили до 6 лет, которые он отбыл и вышел на свободу.

Истории,Александр Клюев,
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