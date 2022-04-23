Легенды древней Земли: бобр размером с медведя

Современные бобры без особых усилий валят деревья, днями и ночами (даже во сне) точат друг о друга резцы, строят плотины и норы и даже делают запасы, используя воду в качестве холодильника. Эти уникальные грызуны довольно крупные: к старости они могут весить до 30 килограммов. Но всего лишь чуть больше десяти тысяч лет назад их родственники были в 2-4 раза тяжелее и гораздо больше.

Фото: InScience InScience

Бобры размером с медведя жили в Северной Америке в плейстоцене, в одно время с людьми и мамонтами. Куда они исчезли и успел ли наш вид пересечься с удивительными гигантами?

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Большой и глупый

Первые окаменелости гигантских бобров нашли еще в 1837 году в штате Огайо, в честь которого новый вид и получил название Castoroides ohioensis. Позже их останки нашли в районе Великих Озер (Иллинойс, Индиана) и даже во Флориде, на Аляске и в Канаде. Бобры с Юго-Востока США, в том числе из Флориды, в конце XX века выделили в отдельный вид Castoroides dilophidus. Как обычно, согласия о размерах вымерших бобров у ученых нет — полностью сохранившегося скелета до сих пор не найдено, а множество способов экстраполяции не добавляют ясности.

В исследовании 2002 года авторы отмечают, что наиболее точны оценки, основанные на размере бедренной кости, а наименее — основанные на длине черепа. Вдобавок, экстраполяция всегда опирается на какой-то родственный вид, поэтому результат сильно зависит от выбора «эталона».

В течение последних десятилетий размеры гигантского бобра корректировались в сторону уменьшения (то же самое происходит и со многими другими вымершими гигантами). Теперь верхняя граница их возможного веса — около 100 кг, в среднем же они нечасто набирали больше 60 кг. В длину североамериканский зверь вырастал до 2,2 метров.

Несмотря на все неточности в определении их размеров, Castoroides остаются самыми большими грызунами в истории Земли.

Вначале многие ученые посчитали, что где гигантский бобр — там и гигантские плотны. Но со временем накапливалось все больше свидетельств того, что их зубы были не слишком эффективны для повалки деревьев.

Вдобавок, стройка — это сложное предприятие, требующее мозгов, которые у гигантских бобров были не особо выдающимися: меньше по размеру и с меньшим количеством бороздок, чем у современных видов.

Последние же, настоящие гении, умеют строить впечатляющие плотины протяженностью в сотни метров и уютные жилища с термоизоляцией и вентиляцией. При этом гиганты, вероятно, вели полуводный образ жизни и могли надолго задерживать дыхание под водой.

Еще одно приспособление — довольно короткие ноги, возможно, они были даже с перепонками между пальцев для плавания. Это, правда, усложняло их способность нормально передвигаться по суше. Эту проблему решали глаза в верхней части черепа, позволявшие бобрам оценить обстановку, не выходя из воды. Достаточно было просто слегка выглянуть из нее. К слову, подобным инструментом снабжены гиппопотамы и крокодилы.

Гигантские бобры — гигантские плотины?

В прошлом бобры были гораздо более разнообразными животными. Некоторых не привлекала полуводная жизнь, поэтому они предпочитали рыть норы. 4-килограммовые мини-бобры рода Palaeocastor, например, рыли на территории современной Небраски спиралевидные жилища. Норы окаменели, превратившись в заполненные песком штопоры, а тысячи лет спустя попались палеонтологам XIX века. Они разгадали тайну этих окаменелостей всего лишь за пару десятилетий.

В Евразии, от Англии до Сибири и Китая жили гигантские бобры Trogontherium, которых, вероятно истребили люди. И наши сегодняшние герои, род Castoroides, тоже не соответствуют стереотипам о бобрах. Но сегодня существуют всего два вида (канадский и обыкновенный), которые не слишком отличаются друг от друга образом жизни и внешностью. Но почему все они исчезли чем современные оказались лучше?

Castoroides, как и современные бобры, имели длинные (больше 20 см) резцы на обеих челюстях, которые росли всю их жизнь. Сегодняшние бобры, кстати, из-за этого иногда страдают. Верхние и нижние зубы затачивают друг друга, причем этот процесс не останавливается даже ночью. Если же сломается один из резцов на челюсти — второй останется в одиночестве. Его будет некому заточить, и в итоге он чрезмерно вырастет, да еще и закрутится рогом внутрь рта. В таком случае бобру придется забыть про питание древесиной, а значит — можно идти смиренно умирать.

Но если Castoroides не хватало мозгов для строительства, а зубов — для питания древесиной, то что же они ели? Ответ на это нашелся у молекулярных биологов. В останках бобров ученые нашли молекулы коллагена. Определив соотношение изотопов δ13C и δ15N с помощью масс-спектрометрии, а затем найдя растения с похожей пропорцией, можно выяснить, чем же питались гиганты.

Следы привели к водным растениям типа современных кувшинок, которые в изобилии росли в тех влажных заболоченных местностях, где обитали Castoroides. В этом они похожи на современных ондатр, которые, впрочем, питаются и наземными растениями. Ставка же только водные растения могла стать причиной вымирания наших героев, не сумевших приспособиться к изменению климата, который стал теплее и иссушил их места обитания.

А древние индейские охотники, на которых так и хочется повесить поедание гигантских бобров, вряд ли были замешаны в их исчезновении. Несмотря на то, что окаменелости Castoroides находили в палеоиндейской пещере Шериден рядом с артефактами древних индейцев, доказательств сосуществования наших видов нет. Зато они наверняка встречались с теми бобрами, которые живут сегодня — их останки находят рядом друг с другом. Но родственники жили мирно и не ссорились, ведь каждый занял свою экологическую нишу и не мешал другому.