Метеориты помогут в поисках жизни на Марсе

Исследователи Университета Монаша, Университета Квинсленда и Австралийского национального университета использовали Австралийский синхротрон ANSTO при изучении найденных на Земле метеоритов, которые в будущем могут быть использованы для поиска доказательств существования жизни на планете Марс.

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В результате изучения метеоритов, найденных на равнине Нулларбор на западе Южной Австралии совместной группой, в которую входил доктор Эндрю Лангендам, были обнаружены органические остатки в виде микрофоссилий, сохранившихся в минеральных прожилках внутри плотной породы.

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"Это место является признанным местом для поиска метеоритов с 1980-х годов. Темные метеориты с высоким содержанием железа выделяются на фоне белого известняка и красной почвы равнины", - сказал доктор Лангендам.

Исследование показало, что различные ископаемые микроорганизмы - диатомовые водоросли, бактерии и грибы - были замурованы и сохранились внутри прожилок кальцита и гипса.

Рентгенофлуоресцентная микроскопия в Австралийском синхротроне под руководством ученых Джессики Гамильтон (в то время аспирант в Монаше) и Дэвида Патерсона (оба соавтора) подтвердила, что окислительно-восстановительные металлы, такие как марганец и железо, были мобилизованы в заполненных прожилками трещинах внутри метеорита под воздействием окружающей среды или микроорганизмов.

"Расположение и количество кальция, железа и марганца можно определить в образце с помощью сверхчувствительной техники. Он показал, что обогащение марганцем произошло в краевой части кальцит-гипсовых прожилок", - сказал доктор Гамильтон.

Исследовательская группа отметила, что метеориты могут сохранять набор микрофоссилий, органические биосигнатуры и записи круговорота питательных веществ в засушливых условиях Нулларбора.

Соруководитель работы, опубликованной в журналах Geochemica et Cosmochemica Acta и Frontiers in Microbiology, доктор Аластер Таит из Школы Земли, атмосферы и окружающей среды Университета Монаша, сказал в новостном сообщении на сайте Монаша: "Это оригинальное открытие, и оно важно, поскольку показывает нам, что микроорганизмы могут взаимодействовать с астроматериалами таким образом, который жизненно важен для их метаболизма".

Соавтор исследования профессор Гордон Саутэм из Школы наук о Земле и окружающей среде Квинслендского университета сказал: "Это добавляет новое измерение к поиску жизни на Марсе, нацеливаясь на сопоставимые метеориты на красной планете".

"По сути, они представляют собой капсулу времени прошлой биологической активности, или, в случае образцов с равнины Нулларбор, метеориты могут служить убежищем для жизни", - сказал профессор Саутэм.

"Они действуют как спасательные шлюпки для жизни на враждебной поверхности, где не так много биодоступных минералов", - сказал доктор Лангендам.

Марс имеет экстремальные условия по сравнению с Землей. Температура на пустынной поверхности Красной планеты составляет около -62 градусов по Цельсию. Его атмосфера очень тонкая и на 96 процентов состоит из углекислого газа. Атмосфера Марса гораздо менее плотная, чем атмосфера Земли, с негостеприимным низким атмосферным давлением.

"Изучение того, как метеориты на Земле изменяются в результате выветривания и деятельности микроорганизмов, может помочь узнать, какие химические сигнатуры следует искать при изучении того же метеоритного материала, упавшего на Марс, который мог быть выветрен и потенциально изменен какой-либо жизнью. Рассматривать химию метеоритов как запись окружающей среды и как потенциальный способ сравнения процессов на Земле и других планетах - это новая идея, и она действительно интересна", - сказал доктор Гамильтон.

Хотя марсианский ландшафт был изучен целым рядом исследовательских аппаратов, включая последний марсоход Perseverance Rover, на Землю еще не было возвращено ни одного образца с поверхности планеты. Образцы анализируются приборами на поверхности.